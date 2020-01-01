أياكس يؤكد اهتمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد بضم دي بيك

الأمور تسير نحو الفريق الإنجليزي بشكل كبير

أكد إدوين فان دير سار، المدير التنفيذي لنادي أياكس أمستردام الهولندي، اهتمام مانشستر يونايتد وريال مدريد، بالحصول على خدمات دوني فان دي بيك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فان دي بيك برز كأحد أبرز اللاعبين بمركز خط الوسط في أوروبا بعد تألقه مع أياكس، وهو ما جذب أنظار العديد من الأندية أبرزها مانشستر وريال، وسط أنباء حول وصول سعره لـ46 مليون جنيه استرليني.

موقف أياكس غير واضح حتى الآن من التخلي عن صاحب الـ23 سنة، خاصة بعد خسارة المغربي حكيم زياش لتشيلسي، مما يعني استمرار خسارة النادي الهولندي لأفضل نجومه.

وفي هذا الشأن قال فان دير سار في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية:" نعم هذا صحيح، من الواضح اهتمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد بالتعاقد مع فان دي بيك في الصيف".

المزيد من الفرق

العديد من التقارير الصحفية، سبق وأن أشارت إلى اقتراب ريال مدريد من ضم دي بيك، واعتباره صاحب الأفضلية في الصفقة، لكن الأزمة المالية التي يمر بها النادي الإسباني بسبب فيروس كورونا، قد تصب في مصلحة مانشستر.

جملة تكشف عن أسطورة .. 10 أسئلة تبرهن على معرفتك بنجوم كرة القدم

ويطمح النادي الإنجليزي في استغلال تواجد حارسه السابق فان دير سار ضمن أعضاء مجلس إدارة أياكس لتسهيل المفاوضات، نظراً للعلاقة الطيبة التي تجمع الحارس الهولندي السابق بالشياطين الحمر، واعتباره أحد أهم أساطير الفريق على مدار تاريخه.