وكيل تيرني يكشف موقفه من الانتقال لأرسنال

وسط منافسة قوية من نابولي الإيطالي

كشف آلان بريستون وكيل أعمال المدافع الاسكتلندي كيران تيرني، عن آخر تطورات انتقال اللاعب إلى أرسنال هذا الصيف.

المدفعجية تقدموا بعرض قيمته 15 مليون جنيه إسترليني لضم تيرني، لكن سيلتك رفض وطلب 25 مليون للتخلي عنه.

أرسنال لم يعد حتى الآن بعرض جديد، وسط أنباء حول دخول نابولي لخطف الصفقة.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات صحفية:"الأمر يعود لسيلتك، لو تلقوا العرض المناسب لكيران سيتركونه يرحل".

وأضاف:"لم يقدم أي نادي المبلغ المطلوب حتى الآن، واللاعب نفسه يحب سيلتك وليس مصراً على مغادرة النادي".

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(📽️: IG/berbo9) pic.twitter.com/NdamQTc7ux — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

وتابع:"هل سيأتي الوقت الذي يرحل فيه؟ نعم بكل تأكيد ولكن على الأندية الراغبة في ضمه سواء نابولي أو أرسنال التوصل لاتفاق مع سيلتك".

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يذكر أن بعض الأنباء أكدت تحضير أرسنال لعرض جديد هذا الأسبوع، قيمته 20 مليون إسترليني و5 آخرين كإضافات لضم تيرني.