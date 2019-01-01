لايبزج يطلب 70 مليون إسترليني لبيع أوباميكانو لأرسنال

الوقت يداهم أرسنال قبل ساعات من إغلاق السوق

كثف نادي أرسنال الإنجليزي، محاولاته من أجل التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المدفعجية يستعدون للتخلي عن لوران كوسيلني قائد الفريق، حيث اقترب من الانتقال لبوردو مقابل 5 مليون يورو.

تقارير صحفية أكدت اهتمام أرسنال بالتعاقد مع دايوت أوباميكانو مدافع نادي لايبزج الألماني.

أرسنال سبق وأن تقدم بعرض قيمته حوالي 55 مليون جنيه إسترليني، ولكنه قوبل بالرفض من لايبزج.

ويأتي ذلك لمطالبة النادي الألماني بالحصول على 70 مليون إسترليني، مقابل التخلي عن صاحب الـ20 عاماً.

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الوقت يداهم أرسنال نظراً لإغلاق السوق يوم الخميس القادم، والحاجة الشديدة لتدعيم خط الدفاع.

وفي حالة الفشل في ضم أوباميكانو، قد يعود النادي اللندني لدانيلي روجاني مدافع يوفنتوس الإيطالي.

هدف آخر يتطلع أرسنال للتعاقد معه في الساعات القليلة القادمة، وهو كيران تيرني ظهير سيلتك الاستكلندي، في صفقة قد تبلغ قيمتها 25 مليون إسترليني.