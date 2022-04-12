انتقاد واعتذار .. محادثة غيرت كل شيء بين بنزيما وفينيسيوس!

أصبح الثنائي كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور نجما ريال مدريد الإسباني، أحد أقوى الثنائيات الهجومية في كرة القدم الأوروبية في الوقت الحالي.

ويقود بنزيما وفينيسيوس حاليًا محاولة ريال مدريد لاستعادة عرش دوري أبطال أوروبا، الغائب عن النادي الملكي منذ عام 2018.

ريال مدريد أنجز نصف مهمة التأهل إلى المربع الذهبي، بعد أن فاز على تشيلسي الإنجليزي، حامل اللقب، في ذهاب ربع النهائي بنتيجة 3-1.

كيف تغيرت العلاقة بين بنزيما وفينيسيوس؟

أصبح كريم وفينيسيوس ثنائيًا مثاليًا بعد فترة من الاضطراب في العلاقة بينهما، لا يتطلب الأمر من أحدهما سوى القليل جدًا لفهم ما يريده الآخر.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت إلى اللحظة التي تغيرت فيها العلاقة بين بنزيما وفينيسيوس، والتي كانت حين طالب الفرنسي مواطنه فيرلان ميندي بعدم التمرير إلى البرازيلي، حين قال: "لا تمرر له، إنه يلعب ضدنا".

تلك المحادثة بين بنزيما وميندي كانت في أكتوبر 2020، بين الشوطين من مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

الصحيفة الإسبانية كشفت أن اليوم التالي مباشرة شهد توجه بنزيما إلى فينيسيوس، واعتذر له بشكل خالص عما حدث، وأخبره حينها الفرنسي أنه بمثابة ابنه، ليقرر البرازيلي مسامحة كريم على ما حدث.

إدراك بنزيما للخطأ الذي ارتكبه جعله يتحول إلى معلم للبرازيلي، وتعلم فينيسيوس من كل ما حدث، ليظهر التحسن المستمر في التفاهم بينهما.

ومنذ تلك اللحظة، أصبح فينيسيوس يعتبر بنزيما مرجعًا له على أرض الملعب، بعد أن ساعدت تلك المحادثة على كسر الجدار بينهما، وأفسحت المجال للثقة الكاملة بينهما.

ماذا قدم بنزيما وفينيسيوس في موسم 2021-22؟

حتى هذه اللحظة من موسم 2021-22، سجل ريال مدريد 93 هدفًا في كل البطولات، 54 من تلك الأهداف كانت من نصيب بنزيما وفينيسيوس.

بنزيما سجل حتى الآن 37 هدفًا فيما تمكن فينيسيوس من تسجيل 17 هدفًا، فيما تمكن البرازيلي من صناعة 17 هدفًا أي أكثر بأربع تمريرات حاسمة من الفرنسي.

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