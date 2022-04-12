انتقاد قاسٍ للنصراويين ... "أين حُمرة الخجل من وجوههم؟"

هاجم الناقد الرياضي محمد الشيخ جمهور وإعلام النصر بقوة وقسوة، مشيرًا إلى أنهم يفتقدون لحُمرة الخجل، وذلك بسبب حديثهم عن دوري أبطال آسيا ووصفها بالبطولة الضعيفة.

النصر لم يتأهل للنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، والمقام دور المجموعات منها حاليًا في السعودية بتواجد 4 ممثلين من الدوري السعودي هم الهلال والشباب والفيصلي والتعاون.

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الصحفي المخضرم قارن بين حديث النصراويين عن دوري أبطال آسيا ومستواه قبل وبعد فوز الهلال به مرتين في السنوات الثلاثة الأخيرة، منتقدًا الاختلاف الكبير في الحديث بهدف التقليل من إنجاز الزعيم.

جمهور النصر كان يتغنى سابقًا بوصوله لكأس العالم للأندية عام 2000 ويُطلق على فريقه لقب العالمي، ويسخر من الهلال وجمهوره وعدم قدرتهم الفوز بدوري أبطال آسيا خاصة بعد خسارتهم النهائي مرتين، وقد أطلقوا شعار "الآسيوية صعبة قوية".

حال الجمهور اختلف بعد فوز الزعيم بلقبي دوري الأبطال عامي 2019 و2021 ومشواره الممتاز في دور المجموعات حاليًا، إذ أصبحوا يُقللون من قوة البطولة نتيجة فصل أندية الشرق عن الغرب ويرون أن ذلك مهد للهلال السيطرة على القارة.

الشيخ انتقد ذلك النهج لدى الجمهور والإعلام النصراوي واصفًا إياه ضمنيًا بالوقاحة، إذ كتب عبر تويتر "الآسيوية كانت في نظرهم "صعبة قوية" حتى حولوا صعوبتها إلى أنشودة يتغنون بها في مناكفاتهم، ويتراقصون عليها في مدرجاتهم، فلما طوّعها الهلال بقوته وأخضعها لإرادته أصبحت في زعمهم ضعيفة تافهة، وهم الذين عجزوا عن التأهل إليها فضلاً عن الفوز بها.. يا حمرةَ الخجلِ أين أنتِ من وجوههم؟!"

الآسيوية كانت في نظرهم "صعبة قوية" حتى حولوا صعوبتها إلى أنشودة يتغنون بها في مناكفاتهم، ويتراقصون عليها في مدرجاتهم، فلما طوّعها #الهلال بقوته وأخضعها لإرادته أصبحت في زعمهم ضعيفة تافهة، وهم الذين عجزوا عن التأهل إليها فضلاً عن الفوز بها.. يا حمرةَ الخجلِ أين أنتِ من وجوههم؟!. — محمد الشيخ 🇸🇦 (@mhalshaikh) April 12, 2022

يُذكر أن النصر وصل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين عامي 2020 و2021، لكنه خرج في النسخة الأولى أمام بيرسبوليس الإيراني وفي الثانية أمام مواطنه وعدوه اللدود الهلال.