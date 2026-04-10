فريك يانسن ليس من المعجبين بمهاجم ألكمار ويسللي باتاتي. وهذا ما يوضحه رئيس تحرير فوتبال إنترناشيونال في بودكاست VI ZSM.

تعاقد ألكمار مع باتاتي الصيف الماضي مقابل 7.3 مليون يورو من مكابي تل أبيب. وإلى جانب ذلك، لا يزال نادي طفولته سانتوس يمتلك أربعين في المئة من حقوق الانتقال.

أمام شاختار دونيتسك ذي الطابع البرازيلي (خسارة 3-0) شارك باتاتي الخميس لمدة 73 دقيقة. وبينما كان مواطنوه في صفوف الخصم من بين الأبرز، فإنه لم يقدم هو نفسه شيئًا يُذكر مجددًا.

ويخلص يانسن إلى استنتاج مؤلم. “هذا مال مهدور. أراه جناحًا متوسطًا. أراه حقًا لاعبًا متوسطًا حتى الآن.”

ويقول الصحفي: “بالطبع يجب أن تمنحه بعض الوقت، لأنه موسمه الأول، لكن ما يقدمه ببساطة لا يرقى للمستوى. صحيح أن المباراة أمام شاختار كانت دفاعية جدًا، وربما يكون اللعب أصعب عليه حينها، لكن حتى في اللحظات التي كانت الكرة معه كان ذلك قليلًا جدًا.”

ويرى يانسن أن ذلك مؤسف. “لديك شعور بأنه تقني أعسر رشيق يمكنه أن يصنع الإبداع بالكرة عند قدميه، لكن هذا لا يظهر أبدًا. على الأقل ليس في ألكمار.”

ويختتم يانسن: “عادةً ما تكون كشافة ألكمار منظمة بشكل جيد، وغالبًا ما يكونون على حق. وبخصوص باتاتي، فربما هم أنفسهم يفكرون أيضًا أنه حان الوقت أخيرًا لأن يظهر ذلك.”