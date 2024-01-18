انتظر رحيله كي يتحدث.. مدافع روما يرد على تهكمات مورينيو!

"السبيشيال وان" في مرمى نيران لاعبيه..

يبدو أن رحيل المدرب جوزيه مورينيو عن تدريب روما قد فتح الباب أمام من يريدون أن يردوا عليه، حتى بين لاعبي الفريق، وفي مقدمتهم كريس سمولينج.

وكان الإنجليزي ضحية تلميحات في مؤتمر صحفي لمورينيو، حين تهكم على إصابته التي تعرض لها وغيبته عن المشاركة مع الجيالوروسي منذ سبتمبر الماضي.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي سابق سئل فيه عن إصابة لاعبه جيانلوكا مانشيني: "جيانلوكا لديه مشكلة في ساقه لكنها ليست مكسورة وسيلعب أمام بولونيا، لكنه ليس كشخص آخر يغيب عن المباريات لأن ظفره مكسور!".

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هذه التصريحات رد عليها سمولينج اليوم عبر إنستجرام حين قال: "لا يوجد لاعب يتمنى قضاء أيامه في غرفة العلاج، العودة هي تحدٍ لي مع زملائي".

وأردف: "لطالما وضعت زملائي في المقام الأول، لكن الأولوية هي للجهاز الطبي لضمان أنني أستطيع اللاعب وممارسة دوري فيما تبقى من الموسم والمواسم القادمة".