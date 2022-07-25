"انتصر النفيعي وانخذل الجمهور" .. تفاصيل الجميعة العمومية غير العادية للأهلي

ماجد النفيعي: لماذا عندما يتقدم شخص للنادي يتم التحزب ضده؟!

يبدو أن هناك أخبار غير سارة لجمهور الأهلي السعودي، الذي ظل طوال الفترة الماضية يحلم بيوم انعقاد اجتماع الجميعة العمومية غير العادية للنادي، الذي تم بالفعل اليوم الإثنين، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى عكس رغبة الجماهير.

لماذا عقد الأهلي جمعية عمومية غير عادية؟

الراقي مر بموسم كارثي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، كلفه الهبوط لدوري الدرجة الأولى "دوري يلو"، لأول مرة في تاريخه.

الأهلي اختتم الموسم محتلًا المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، وهو ما تسبب في هبوطه، ولم تفلح محاولات الجماهير لمناشدة وزارة الرياضة، لإنقاذه.

أمام هذا، خرج ماجد النفيعي؛ رئيس النادي، معلنًا الاستمرار في منصبه، ورفض كذلك إقالة موسى المحياني؛ المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، رغم رفض الجماهير الشديد له.

لكن في الأخير تقرر عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية، بعد الحصول على موافقة وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل.

ما هي تفاصيل الاجتماع؟

الإعلامي الرياضي عناد الرشيد كشف عن تفاصيل اجتماع الأهلي، مؤكدًا أن النتائج مخزية للجماهير..

وأوضح الرشيد أنه تم مناقشة عديد الملفات خلال الاجتماع منها سؤال الإدارة عن قيمة تذكرة زوجة لاعب الفريق الحسن نداو، والتي بلغت قيمتها 3 آلاف ريال، كذلك ناقش الحضور رسوم مدرسة أبناء المدافع دانكلير، بخلاف أسباب التعاقد مع المدرب بيسنيك هاسي والإصرار عليه.

كذلك تم التطرق لملف القرض الذي حصل عليه النادي بقيمة 15 مليون ريال، وهنا أوضح النفيعي: "توجهنا لمساعدتنا في استخراج شهادة الكفاءة، تم إخبارنا بإمكانية الاقتراض من أي جهة، لكن النادي لا يمتلك سجلًا تجاريًا، فاقترضت باسمي".

الرشيد نقل بعض التصريحات الأخرى، التي أدلى بها النفيعي خلال الاجتماع، إذ قال: "الله يقدرنا على إعادة النادي لمكانته، لكنني استغرب من أعضاء الشرف الذين يبحثون عن مخالفات في أوراق النادي".

وأضاف: "الهبوط لدوري يلو كان فاجعًا لنا ومخزنًا، كلنا مقصرون، لكن ليس من المنطقي أن تتحمل هذا إدارة واحدة، الفريق منذ موسم 2016 وهو في تراجع وانخفض مستوى لاعبيه، وفي العام الماضي وعند استلامنا للنادي كان متبقيًا للفريق مواجهتين، وفي حال تعثر فيهما كنا سنهبط، هل من المنطق أحمّل إدارة مؤمنة السبب؟".

رئيس النادي الجداوي تابع: "سنجري تغييرات إدارية وفنية بالنادي، لكن قبل مباراة الشباب بعض الاعضاء ينشرون خطاب و يتم تمريره للمساحات و يتم إخبار المشجع ان الإدارة لن تستمر، كنت أتمنى من الأعضاء أن يدعموني ويدعموا الفريق بدلًا من ذلك، فنحن لسنا متهمين أو مختلسين، فكما أن النجاح في العمل تراكمي، فالفشل كذلك، والأهلي يفتقد للأدوات".

وواصل: "الأهلي دائمًا به حروب داخلية وهو ما يؤثر عليه، لماذا عندما يتقدم شخص للنادي يتم التحزب ضده؟!، والله لو أعلم أن وجودي في يوم من الأيام سيضر النادي، ما جئت".

"جمعية خزلت الجمهور"

الرشيد لخص ما حدث في الاجتماع، مؤكدًا أنها انتهت دون إثبات مخالفات جسيمة على النفيعي، مشيرًا إلى أنه هزم التكتلات التي عارضته.

وكتب الإعلامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ماجد النفيعي حضر إلى الجمعية -معزول- من الثقة والدعم وإضافة إلى ذلك قد اختلف مع أعضاء مجلس إدارته، ومع ذلك يهزم التكتّل الحاصل منذ أشهر ويخرج وهو رئيس دون وجود مخالفات جسيمة!".

وأضاف: "الجمهور كان متأمل وانخذلوا مع من عشمهم طيلة الفترة الماضية !، عظم الله أجر الجمهور في النادي".