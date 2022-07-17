انتصار جزئي على الخطيب .. إيقاف تنفيذ حكم حبس مرتضى منصور

هل من الممكن إلغاء حكم حبس مرتضى منصور نهائيًا؟

اتخذت محكمة مستأنف الاقتصادية، قرارًا اليوم الأحد، بإيقاف تنفيذ حكم حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في الدعوى المقامة من محمود الخطيب رئيس الأهلي، لاتهامه بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ما حكم محكمة مستأنف الاقتصادية في قضية مرتضى منصور؟

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد اتخذت قرارًا بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة سنة حضوريًا، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وأشار موقع "يلا كورة" المصري إلى أن محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت بإيقاف تنفيذ حكم حبس مرتضى منصور سنة، وقامت بإلزامه بدفع كفالة مالية.

وأيدت المحكمة غرامة الـ10 آلاف جنيه بحق مرتضى منصور، وذلك بعد حكم المحكمة الاقتصادية على رئيس الزمالك بالغرامة بسبب سب الخطيب.

هل يتم إلغاء عقوبة مرتضى منصور ضد الخطيب؟

تنص المادة 55 من قانون العقوبات، على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، وأن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم إيقاف التنفيذ".

ومن المقرر أن يتم إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا، أو بداية من اليوم الأحد باعتبار أن الحكم صدر من محكمة ثان درجة.

ويجوز إلغاء إيقاف تنفيذ الحبس بحق مرتضى منصور في حالتين، وفقًا للمادة 56 من قانون العقوبات، أولها إذا صد ضده في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر، عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، أو إذا ظهر في خلال هذه المدة أن مرتضى صدر ضده قبل الإيقاف حكم، ولم تكن المحكمة قد علمت به.

وإذا ظهرت أي حالة من الحالتين، سيتم إلغاء إيقاف الحبس فورًا، وتكون سلطة الإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناءً على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، وفقًا للمادة 57 من قانون العقوبات.

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