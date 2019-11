انتصاران سهلان لإسبانيا وإيطاليا وفنلندا تحقق المجد والسويد تضمن المشاركة

لم يجد منتخب إسبانيا صعوبة في تحقيق انتصار ساحق على ضيفه ملطا، في المباراة التي جمعت بينهما في مدينة قادش، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

كتيبة المدرب روبيرت مورينو أسكنت شباك ملطا سبعة أهداف، في مباراة شهدت عودة سانتي كازورلا إلى التهديف على الصعيد الدولي مرة أخرى، كما سجل موراتا وباو توريس وبابلو سارابيا ودانيل أولمو وجيرارد مورينو ونافاس في هذا الفوز العريض.

سبعة أهداف سجلها سبعة لاعبين مختلفين، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها شيء مثل هذا في تاريخ المنتخب الإسباني.

وبشكل عام، فقد ضمنت إسبانيا الوصول إلى البطولة الأوروبية منذ فترة، وهذه المباراة كانت تحصيل حاصل، ولكنها شهدت رقمًا مميزًا أيضًا لسيرجيو راموس، والذي أصبح أكثر لاعب تمثيلًا للاروخا برصيد 168 مباراة.

في الوقت نفسه، فقد حقق منتخب إيطاليا هو الآخر فوزًا كبيرًا على البوسنة والهرسك بثلاثة أهداف نظيفة كانت من توقيع لورينز إنسيني وفرانشيسكو أكيربي وأندريا بيلوتي، لتواصل كتيبة المدرب مانشيني نتائجها الإيجابية وسلسلة اللا هزيمة في التصفيات.

هذه هي المرة الأولى التي ينتصر فيها المنتخب الإيطالي في 10 مباريات متتالية في تاريخها، في رقم قياسي كبير يُحسب للمدرب مانشيني.

