انتصارات لا تتوقف وغياب المهاجم ليس أزمة .. جوارديولا يتنزه في الدوري الإنجليزي

يسير نادي مانشستر سيتي بخطوات واثقة نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في حقبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

جوارديولا تولى تدريب مانشستر سيتي في موسم 2016-17، وتمكن من حصد الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، في مواسم 2017-18 و18-19 و2020-21، فيما فقد اللقب مرتين في 2016-17 لصالح تشيلسي، و2019-20 لصالح ليفربول.

بعد موسم جوارديولا الأول في مانشستر سيتي، تعالت الأصوات بأن هذه هي عادات "البريميرليج" وأن ما اعتاد عليه الإسباني سواء مع برشلونة أو بايرن ميونخ لن يتكرر في بلاد الإنجليز.

لكن في الحقيقة، يبدو أن جوارديولا نجح في أن يثبت أنه يتنزه في الدوري الإنجليزي، ولعل تحقيق اللقب ثلاث مرات حتى الآن ومرة أخرى قيد الانتظار من أصل ستة مواسم دليل مؤكد على ذلك.

الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، بدأ ساخنًا للغاية، وظن الجميع أن الصراع على اللقب سيكون محتدمًا حتى الجولات الأخيرة، لكن سرعان ما تراجعت نتائج تشيلسي وليفربول، ليحلق مانشستر سيتي منفردًا في الصدارة.

وبعد مرور 21 جولة من موسم 2021-22 في الدوري الإنجليزي، يتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، بفارق 10 نقاط عن تشيلسي الوصيف، و11 نقطة عن ليفربول الذي لعب مباراة أقل.

ما يقدمه مانشستر سيتي في الموسم الحالي، يجعل من شبه المستحيل أن يفقد اللقب، ويتزامن هذا مع تراجع واضح في أداء ونتائج تشيلسي وليفربول، المنافسين الرئيسيين على الدوري الإنجليزي.

قوة شخصية!

إذا نظرنا إلى ما يقدمه مانشستر سيتي، وبعد الهزيمة غير المتوقعة أمام توتنهام في الجولة الأولى، نجد أن الفريق حقق فوزين متتاليين بنتيجة 5-0 على حساب نوريتش سيتي وآرسنال على الترتيب، وهو ما يدل بشكل قاطع على قوة الشخصية.

وبالإضافة إلى ذلك، نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز في آخر 11 جولة على التوالي، وآخرها كان الفوز على آرسنال بنتيجة 2-1 بفضل هدف في الوقت بدل الضائع.

مانشستر سيتي يملك قوة كبيرة على مستوى الحسم، إذا تقدم مبكرًا، يمكن أن تصل النتيجة بسهولة إلى سبعة أهداف نظيفة كما حدث أمام ليدز يونايتد، أو إحراز سداسية كما حدث في الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 6-3.

كما أن الفوز بهدف دون رد لن يكون أزمة حقيقية بالنسبة إلى جوارديولا، وهي النتيجة التي تكررت أربع مرات خلال الموسم الحالي.

النتائج المميزة، والعودة بعد الكبوات هي من علامات مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا، وهو ما يؤكد أن الفريق يملك شخصية قوية وكبيرة على أرض الملعب.

لا مهاجم .. لا مشكلة!

مانشستر سيتي دخل الموسم الحالي بدون رأس حربة صريح، ما عدا البرازيلي جابرييل جيسوس، بعد رحيل سيرخيو أجويرو إلى برشلونة.

ورغم ذلك، فقد تمكن مانشستر سيتي من تسجيل 53 هدفًا في 21 مباراة، بمعدل 2.52 هدف في المباراة الواحدة.

الغريب أن نصيب جيسوس من هذه الحصيلة المذهلة هو المساهمة في عشرة أهداف، بتسجيل هدفين وتقديم ثماني تمريرات حاسمة.

ورغم غياب اللاعب رقم 9 عن مانشستر سيتي، إلا أننا نجد توازنًا رهيبًا في سجل هدافي الفريق خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

ويتساوى رحيم ستيرلينج وبرناردو سيلفا في صدارة هدافي مانشستر سيتي برصيد سبعة أهداف، ويأتي خلفهما رصيد محرز الذي سجل ستة أهداف، ثم دي بروينه وفيل فودين برصيد خمسة أهداف.

وفي الواقع، تناوب 16 لاعبًا على تسجيل أهداف مانشستر سيتي في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

ماذا حل بالمنافسين؟!

تشيلسي، الذي بدأ الموسم بداية واعدة للغاية، لم يخسر سوى مباراتين حال مانشستر سيتي، لكن الفريق اللندني سقط في الكثير من التعادلات غير المبررة.

ربما يمكن قبول أن تتعادل ذهابًا وإيابًا مع ليفربول، أو مع مانشستر يونايتد، لكن أن تفقد نقطتين في آخر دقيقة أمام فريق مثل برايتون، هو أمر غير مقبول على الإطلاق.

صحيح أن تشيلسي عانى من غيابات عديدة بسبب الإصابات المتفرقة أو إصابات كورونا، عكس مانشستر سيتي، لكن ذلك لا يبرر الوصول إلى سبعة تعادلات حتى الآن في الموسم.

وعلى الجانب الآخر، فإن ليفربول، الذي لم يخسر أيضًا سوى مباراتين، سقط في العديد من التعادلات المحبطة، مثل التعادل أمام برينتفورد الصاعد حديثًا أو برايتون أيضًا.

ليفربول ومثلما حدث في الموسم الماضي، طاردته الإصابات، لكن هذه المرة في خط الوسط وليس خط الدفاع.

وعانى ليفربول من غياب تياجو ألكانتارا، وجوردان هندرسون، وجيمس ميلنر، ونابي كيتا على فترات متقطعة من الموسم بسبب الإصابات، وربما لم يبدأ كلوب بالتشكيل الأساسي في خط الوسط سوى مرات تعد على أصابع اليد الواحدة.

ويبدو أن مانشستر سيتي يسير بثقة شديدة لحسم لقب جديد في الدوري الإنجليزي تحت قيادة بيب جوراديولا.

وجاء فقدان النقاط السهلة من المنافسين ليمنح مانشستر سيتي أريحية كبيرة في سباق الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

ولعل قوة مانشستر سيتي، التي تؤكدها نتائج الفريق خاصة بالفوز في 11 مباراة متتالية حتى الآن، تجعل حسم لقب الدوري الإنجليزي مسألة وقت ليس أكثر.

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