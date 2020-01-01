إنتر يكثف مفاوضاته لضم نجمي فيورنتينا

بالرغم من نهاية سوق الانتقالات الشتوية وإغلاقه إلا أن إنتر الإيطالي بدأ العمل سريعاً من أجل سوق الانتقالات الصيفية المقبل

بالرغم من نهاية سوق الانتقالات الشتوية وإغلاقه إلا أن إنتر الإيطالي بدأ العمل سريعاً من أجل سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

إنتر نجح هذا الشتاء من التعاقد مع 3 لاعبين هم الإنجليزي آشلي يونج لاعب مانشستر يونايتد، فيكتور موسيس على سبيل الإعارة من تشيلسي والدنماركي كريستيان إريكسن من توتنهام.

ويعتبر ثنائي فيورنتينا جايتانو كاستروفيلي وفيدريكو كييزا هما الأبرز والأهم في خطة إنتر للصيف المقبل.

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وحسب ما ذكره موقع "fcin" الإيطالي فإن كاستروفيلي سيكون من الصعب الإبقاء عليه في فلورنسا بعد بطولة يورو 2020 المقبلة، وهو الأمر الذي يدفع إنتر للتفكير فيه.

وأضافت: "بيبي ماروتا فتح باباً مع وكيل أعمال اللاعب والذي اقترح سعراً مبدئيًا وهو 50 مليون يورو للتنازل عن اللاعب ولكن من المتوقع أن يزيد السعر إذا دخل يوفنتوس في خط المفاوضات".

على الجانب الأخر فأن التعاقد مع فيديريكو كييزا سيكون بعيدًا عن أعين يوفنتوس بعد تعاقدهم مع اللاعب ديان كولوشيفسكي.

وبدأ إنتر مرحلة التحدث مع والد اللاعب الذي يعمل كوكيل أعمال له، ومن المتوقع أن يكون اللاعب عنصرًا هامًا كجناح في تشكيل أنطونيو كونتي وخطته 3-5-2.

ويتطلع اللاعب إلى تغيير ناديه في الصيف بعد بطولة يورو 2020، ويعتبر إنتر في مقدمة المهتمين باللاعب.