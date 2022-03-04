إنتر يستفيد من وضعه الخاص وينسحب من السوبر ليج

قرر نادي إنتر الإيطالي، مغادرة مقترح دور السوبر الممتاز، مستفيدًا من أحد الشروط الموجودة بعرض المشاركة بالبطولة.

وكان إنتر أحد الأندية التي شاركت في هذا المقترح الذي ظهر العام الماضي، بقيادة عمالقة أوروبا وأبرزهم ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

الفكرة تلاشت بعد إعلان الأندية الإنجليزية الانسحاب، لكنها لم تمت ولا زالت هناك محاولات لتطبيقها.

كيف انسحب إنتر؟

أشارت إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية، إلى مغادرة إنتر دوري السوبر، من خلال الاستفادة من شرط الإفراج الموقع في عقده والذي يسمح لهم بالقيام بذلك.

وقالت صحيفة "as" إن إنتر وضع هذا الشرط من بين بعض الشروط الأخرى الخاصة به من أجل دخول هذه المسابقة.

وأوضحت أن النادي الإيطالي هو الوحيد من بين 12 مؤسسًا في دوري السوبر ليج الذي يمكنه الاستفادة من هذا البند دون أي عقوبات أو شروط جزائية.

ولا تزال الأندية الأخرى التي وقعت على هذا المقترح مرتبطة بالمشروع، وليس فقط الأندية الثلاثة المعلنة وهم ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

حالة من القلق

وفي سياق متصل تزداد المخاوف لدى الأندية المؤسسة لدوري السوبر ليج من انهيار الفكرة تمامًا، بعد ما حدث في مؤتمر فاينانشال تايمز في العاصمة الإنجليزية لندن.

وأوضحت الصحيفة أن الانتقادات التي تعرض لها المقترح من خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني وأليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي تبدو مؤذية، لاستخدامهما الأزمة بين أوكرانيا وروسيا في وسط حجتهما.

وفي الوقت الحالي تعمل الأندية المسؤولة عن هذا المقترح، على القيام بتغيير في شكل المسابقة والذي سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.

وقبل كل شيء ينتظر الجميع حكم محكمة لوكسمبورج، والذي سيسمح لهم بالفوز بالدعوى المرفوعة ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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