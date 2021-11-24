ريال مدريد يثأر من شيريف وسيتي يُدمر باريس وميلان يُشعل مجموعته

حسم ريال مدريد تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على شيريف في مولدوفا بثلاثية نظيفة بالجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

ثلاثية النادي الملكي أتت عبر دافيد الابا في الدقيقة 30 وتوني كروس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ثم كريم بنزيما في الدقيقة 55.

وقبل مباراة ريال مدريد، فاز إنتر على شاختار بهدفين نظيفين في سان سيرو، ليتأكد هكذا صعود الثنائي إلى دور الـ16.

ريال مدريد بات في الصدارة برصيد 12 نقطة وخلفه إنتر برصيد 10 نقاط، أما شيريف سيتوجه للدوري الأوروبي باحتلاله المركز الثالث بست نقاط، وشاختار في المؤخرة بنقطة واحدة.

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بمجموعة أخرى، فاز مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان بكامل نجومه بهدفين لهدف على ملعب الاتحاد.

كتيبة ماوريسو بوتشيتينو تقدمت عبر كيليان مبابي في الدقيقة 50، لكن التعادل أتى عبر رحيم ستيرلينج في الدقيقة 63، ثم أحرج جابرييل جيسوس هدف الانتصار بالدقيقة 76.

وتزامن فوز السيتي مع فوز لايبزيج على كلوب بروج بخماسية نظيفة، ليضمن النادي الإنجليزي صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما حل باريس ثانيًا برصيد 8 نقاط وتأكد تأهله أيضًا للدور التالي.

مجموعة ليفربول اشتعلت، ففاز الريدز بهدفين نظيفين على بورتو، بينما فاز ميلان على أتلتيكو مدريد خارج الديار في واندا ميتروبوليتانو بهدف نظيف.

الآن يحتل بورتو الوصافة بخمس نقاط، بينما لدى ميلان أربع نقاط وأتلتيكو مدريد نفس الرصيد، لتكون الجولة المقبلة هي الحاسمة عندما يلتقي النادي الإيطالي مع ليفربول، ويلعب البرتغاليين مع الروخي بلانكوس.