فتح باب الترشح على رئاسة النصر السعودي للمرة الثالثة

مازال النصر ينتظر رئيسًا جديدًا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن رجاء الله السلمي، وكيل رئيس الهيئة العامة لرياضة للعلاقات العامة والإعلام، عن أن لجنة الانتخابات قررت فتح باب الترشح على رئاسة نادي النصر للمرة الثالثة.

وكانت لجنة الانتخابات قد قررت فتح باب الترشح على منصب رئيس النصر للمرة الثانية، بعدما لم يتقدم أحد بأرواقه على هذا امنصب.

السلمي أكد على أنه لا يوجد محاباة لنادٍ على آخر، وأنه سيتم شرح آليات الدعم لجميع الأندية خلال الفترة المقبلة.

بأوامر من برانكو المدير الفني الجديد للأهلي، لاعب مفاجأة في طريقه إلى التجديد مع الفريق👇https://t.co/nueSE9sF9R pic.twitter.com/JCTTzr2sVa — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 23, 2019

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح لمدة 5 أيام، على منصب رئاسة نادي النصر، تبدأ من اليوم الأحد.

وكان سعود آل سويلم، رئيس النصر السابق، كان قد أعلن في وقتٍ سابق، عدم نيته الترشح في الانتخابات المقبلة لرئاسة النادي، بسبب ظروفه الخاصة.

النصر تحت قيادة آل سويلم الموسم الماضي، تمكن من التتويج بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.