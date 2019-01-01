رسميًا - تزكية مساعد الزامل لرئاسة القادسية 4 سنوات قادمة

الزامل رئيسًا للقادسية السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

زكّت الجمعية العمومية لنادي القادسية السعودي، مساعد الزامل، رئيسًا للنادي، لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بعد اجتماعها اليوم الأثنين.

قائمة مساعد الزامل، ضمت كلًا من للعضوية "ناصر الدغثير، مانع بن المانع، محمد الصالح، حمد الخالدي، فيصل النغيمش، نايف آل صاحب، سعود السويلم، أحمد غدران".

وحضر في الجمعية العمومية لنادي القادسية، 27 عضوًا، بينها عضوية المجلس وذهبية لمساعد الزامل.

⚪️ الجمعية العمومية لنادي #القادسية تُنصب الاستاذ مساعد الزامل رئيساً لـ 4 سنوات قادمه ..

💛❤️#انتخابات_نادي_القادسية pic.twitter.com/b5tLWVK5Ir — نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) June 24, 2019

وبذلك يقود مساعد الزامل إدارة نادي القادسية لمدة 4 أعوام مقبلة، لكي يكون أول ملفاته هو العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.

فريق القادسية هبط من دوري المحترفين الموسم الحالي، إلى دوري الدرجة الأولى، بعد احتلاله المركز الرابع عشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.