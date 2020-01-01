انتباه كبار أوروبا .. بايرن يوقف مفاوضات تمديد عقد ألابا

تطورات كبرى بين البافاري ونجمه النمساوي

أعلن بايرن ميونخ عن سحب عرضه لنجمه دافيد ألابا من أجل تمديد عقده الذي ينتهي بحلول الموسم الجاري، فاتحاً الباب للأندية المهتمة من كبار أوروبا بضم النجم المدافع النمساوي.

ودخل بيني زاهافي، وكيل ألابا، في مفاوضات مكثفة مع مسؤولي بايرن على مدار الشهور الماضية، وسط حديث عن مطالبة الأول برفع راتب وكيله إلى قرابة 20 مليون يورو.

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وقال رئيس بايرن ميونخ هيربيرت هاينر مع "BR24Sport": "تقدمنا بعرض جيد للغاية وتنافسي بالنظر للظروف الراهنة، قلنا لوكيل دافيد في الاجتماع الأخير إننا نريد الصراحة ورد قبل نهاية أكتوبر".

وأكمل: "أردنا أن نعرف خططنا فيما يخص هذا المركز المهم والشخصية المحورية، ولكن لم نحصل على رد، مديرنا الرياضي حميديتش اتصل بالوكيل والجواب كان بأن العرض ليس كافياً وأننا يجب أن نفكر".

وأضاف الرئيس: "قمنا بسحب العرض نهائياً، هذا يعني أن لا يوجد أي عرض الآن من بايرن ميونخ لألابا".

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الوضع الراهن بين ألابا والنادي تسبب في حالة من الجدل والهجوم بين ممثلي الطرفين، آخرها كان عندما اتهم الرئيس السابق للبافاري أولي هونيس اللاعب بالجشع، ليرد والده بأنه ينشر الكذب.

وارتبط النمساوي بعديد الأندية في الفترة الماضية، وعلى رأسها يوفنتوس وتشيلسي، وسط حديث عن تفضيله اللعب في إسبانيا أو إنجلترا.

ويفترض أن يتحدث ألابا مساء اليوم في المؤتمر الصحفي لمباراة بايرن ميونخ أمام سالزبورج لحساب دوري أبطال أوروبا، الظهور الأول له منذ إعلان رئيس البافاري.