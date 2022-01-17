أنباء سارة لبرشلونة .. بيانيتش يتمسك بالاستمرار مع بشكتاش

يلعب البوسني ميراليم بيانيتش دور هامًا في صفوف نادي بشكتاش التركي، الذي يخوض معه منافسات موسم 2021-22 معارًا من نادي برشلونة الإسباني.

العقد المبرم بين بشكتاش وبرشلونة لا يملك فيه النادي التركي خيارًا بإلزامية أو إمكانية شراء بيانتيش في نهاية الموسم، ولذلك سيكون التفاوض بين الناديين ضروريًا في حالة رغب بشكتاش في الاحتفاظ بخدمات البوسني الدولي.

ما هو الموقف الحالي؟

صحيفة "Daily Sabah" التركية تؤكد أن بيانيتش لا يريد مغادرة بشكتاش، ويفضل البقاء في النادي خلال الموسم المقبل.

ومن جانبه، كان بشكتاش قد أعرب بالفعل عن نيته بدء محادثات مع برشلونة لمحاولة التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.

ويمتد عقد بيانيتش مع برشلونة حتى صيف 2024، وستكون خطوة رحيل البوسني محورية في مساعدة النادي الكتالوني لإيجاد حل نهائي للاعب الذي لم يتمكن من التأقلم في "كامب نو".

ماذا قال بيانيتش؟

قبل أيام قليلة، كان بيانيتش يتحدث عن مستقبله، بعد أن وردت شائعات بأن الأندية الأوروبية قد عادت لملاحظته من جديد، بعد فترة مخيبة في برشلونة.

وقال بيانيتش: "سأبقى في بشكتاش على الأقل حتى يونيو، لن أترك هذا الجو الجميل، أنا سعيد هنا".

وأضاف: "أستمتع حقًا بالأجواء، وهذا هو السبب في أنني سأستمر هنا حتى يونيو، لدينا فريق جيد".

وتابع: "هناك العديد من المباريات في الدوري والكأس، سنلعب مباراة تلو الأخرى، ونحاول تحقيق شيء ما، أملك علاقات جيدة جدًا مع الجميع هنا".

ما هو موقف إدارة بشكتاش؟

إدارة بشكتاش أعربت قبل عدة أسابيع عن رغبتها في الاحتفاظ بخدمات بيانيتش، بعد الفشل في تضمين خيار شراء في عقد الإعارة الخاص به.

ويأمل بشكتاش أن تكون المفاوضات سلسة مع برشلونة للحصول على خدمات بيانيتش.

وحسب موقع "ترانسفير ماركت" فإن قيمة بيانيتش تبلغ حاليًا 15 مليون يورو، وسيكون رحيله بهذه القيمة بشرى سارة لخزائن برشلونة التي تعاني بشدة.

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