"أنا وليفاندوفسكي سنقود برشلونة نحو البطولات"

ينظر إلى ليفاندوفسكي في برشلونة أنه صائد البطولات

كشف اللاعب بيير إيميريك أوباميانج عن سعادته بتواجد زميله السابق روبرت ليفاندوفسكي في فريق برشلونة للموسم المقبل.

وكان الفريق الكتالوني قد استطاع أن يحظى بخدمات المهاجم البولندي بعد فترة مفاوضات طويلة وصعبة مع إدارة العملاق البافاري.

الأمر الذي جعل النجم الجابوني يعلق على انضمام ليفاندوفسكي عبر شبكة "ESPN" ليوضح أنه مسرورًا للغاية بتواجده، كما يتحدث عن تطلعاته للموسم المقبل.

ماذا قال أوباميانج؟

كان الجابوني والبولندي في السابق زملاء في فريق بوروسيا دورتموند في موسم 2013/14 حيث سجلوا 44 هدفًا سويًا.

والآن، لاعب أرسنال السابق مقتنع بأنه وليفاندوفسكي سيكونان أفضل معًا في برشلونة، وسيقدموا الإضافة المنتظرة.

حيث قال: "نحن أكثر خبرة الآن ويمكننا تقديم بعض العروض الأفضل من الماضي، أنا متأكد من أننا سنبذل قصارى جهدنا للتغلب على الأرقام التي حققناها في دورتموند".

Goal

ويبدو أن أوباميانج مقتنع بأن لاعب بايرن ميونخ السابق سيسمح لبرشلونة بالتطلع إلى مستويات أعلى وتحقيق البطولات الغائبة عن الفريق.

وواصل: "برشلونة سيكون قادرًا على المنافسة للفوز بالألقاب مع كل المهاجمين الكبار لديهم".

وتابع: "جودته مجنونة حقًا وأنا أستمتع دائمًا باللعب معه".

جدير بالذكر أن الثنائي الهجومي يتسعد لمواجهة فريق ريال مدريد والتي ستقام في صباح يوم الأحد ضمن الجولة الاستعدادية لنادي برشلونة بالولايات المتحدة الأمريكية.