"أنا في حالة ذعر" .. إبراهيموفيتش يشعر بالخوف من موعد اعتزاله

كشف اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن شعوره بالخوف من التقاعد في الفترة المقبلة.

ويشارك المهاجم المخضرم مع فريق ميلان الإيطالي بشكل متقطع هذا الموسم بسبب الإصابات التي تعرضه لغيابات كثيرة.

وتحدث اللاعب السويدي في المؤتمر الصحفي عن صعوبة تقبله للفترة القادمة، وحول تخوفه من المستقبل الذي من الممكن أن يعتزل فيه ممارسة كرة القدم.

اعترف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يوم الثلاثاء بأنه يشعر ببعض "الذعر" من احتمال اعتزاله المرتقب.

ولن يكون زلاتان يوم الخميس في مباراة نصف النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 التي ستلعبها السويد ضد جمهورية التشيك.

وفي حال تغلب فريقه على هذه العقبة، سيكون لاعب ميلان جاهزًا للمباراة النهائية الحاسمة ضد بولندا يوم الثلاثاء القادم.

فيما يتعلق بمستقبل حياته المهنية، أقر إبراهيموفيتش بأن وجود احتمال لاعتزال كرة القدم يجعله غير مرتاح.

حيث قال: لدي القليل من الخوف بشأن ما سيحدث بعد ذلك، أعلم أنه سيكون لدي احتمالات أخرى، وأنه سيكون لدي العديد من العروض".

وأوضح: "لكن هذا الأدرينالين الذي لدي في الملعب لن أجده في أي مكان".

واختتم: "لهذا السبب أنا في حالة ذعر، ولذلك سأستمر لأطول فترة ممكنة وأستمتع بنفسي".

جدير بالذكر أن المنتخب السويدي يستعد لمواجهة جمهورية التشيك يوم الخميس المقبل في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

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