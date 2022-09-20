أمير قطر: سيرى العالم أن دولة صغيرة ومتوسطة قادرة على تحقيق نجاح استثنائي بالمونديال

الشيخ تميم بن حمد يراهن على النهضة الاقتصادية والحضارية، التي شهدتها قطر، في كأس العالم 2022

أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ أمير دولة قطر، أن بلاده تفتح ذراعيها لجماهير كافة المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022 دون أي تمييز، مشيرًا إلى أنها فرصة لإظهار النهضة الاقتصادية والحضارية التي حدثت في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

شهران فقط متبقيان على انطلاق الحدث العالمي، الذي يقام في دولة قطر لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وتعد هذه النسخة استثنائية، ليس فقط كونها تقام لأول مرة على أرض عربية، إنما كذلك لأن هذه النسخة ستكون الأخيرة التي ستقام بمشاركة 32 منتخبًا، إذ سيشارك في الحدث العالمي 48 منتخبًا بدايةً النسخة المقبلة في 2026م.

ماذا قال الشيخ تميم عن المونديال؟

قال الشيخ تميم، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما نقلت عنه شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية: "أقدمنا على هذه الخطوة منذ 12 عامًا، وهذا تطلب منا التصميم والعزم والكثير من التخطيط والعمل الجاد، أمامنا أقل من شهرين على استضافة كأس العالم ومختلف الجماهير، نفتح لهم أبوابنا جميعًا دون تمييز، من أجل الاستمتاع بكرة القدم وأجواء حماسية في الحدث العالمي".

وأضاف: "كأس العالم سيُظهر النهضة الاقتصادية والحضارية في دولة قطر، هذا الحدث الذي يقام لأول مرة في دولة عربية ومسلمة وأول مرة في الشرق الأوسط عمومًا، سيرى العالم أن إحدى الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي".

أمير دولة قطر اختتم كلمته عن المونديال: "نحن في قطر قادرون على تقديم فضاء مريح للتنوع والتفاعل البناء بين الشعوب، والمؤشرات الإيجابية لهذا الحدث في منطقتنا بدأت في الظهور، إذ قامت دول عربية شقيقة باعتبار بطاقة (هيّا)، التي تشمل تأشيرة الدخول لقطر، تأشيرة دخول إلى تلك الدول أيضًا".

يذكر أن المنتخب القطري يقع في المجموعة الأولى بالمونديال رفقة منتخبات الإكوادور، السنغال وهولندا.