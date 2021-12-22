أمم إفريقيا تصدم النصر بسبب أبو بكر

تلقى الجهاز الفني لفريق نادي النصر، بقيادة الأرجنتيني ميجيل روسو، صدمه كبيرة بسبب الكاميروني فينسنت أبو بكر، مع اقتراب انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وأعلن المنتخب الكاميروني عن قائمته المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستبدأ في يناير القادم، حيث جاء على رأسها النجم فينسنت أبو بكر.

وبعد إعلان الكاميرون عن ضم أبو بكر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، سيفقد النصر اللاعب الكاميروني لمدة 3 مباريات، بالجولات 16 و 17 و 18، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبذلك يغيب أبو بكر عن 3 مواجهات أمام ضمك والفيصلي والتعاون ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، وهو الأمر الذي قد يجعل النصر يعاني ببطولة الدوري.

النصر لا يمتلك في مركز الهجوم سوى عبد الفتاح آدم خلال الوقت الحالي، بعد رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله مؤخرًا، وذلك عقب فسخ التعاقد معه من جانب إدارة العالمي.

ويستعد المنتخب الكاميروني لانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية على أراضيه خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022، حيث يقع بالمجموعة الأولى رفقة بوركينا فاسو وإثيوبيا والرأس الأخضر "كاب فيردي".

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ويحتل النصر المركز الخامس بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، وذلك بعدما لعب 13 مباراة البطولة حتى الآن.