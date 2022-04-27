أمل مرهون بوست هام وليستر .. 9 أندية إنجليزية في البطولات الأوروبية!

قد نشهد الموسم المقبل حدثًا تاريخيًا بمشاركة تسعة أندية إنجليزية دفعة واحدة في منافسات البطولات الأوروبية المختلفة، لكن ذلك يعتمد في المقام الأول على نتائج الأندية الإنجليزية في موسم 2021-22.

ومع اقتراب موسم الدوري الإنجليزي من نهايته، لا يزال هناك سؤال كبير حول الأندية التي ستتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مانشستر سيتي، وليفربول، ووست هام يونايتد، وليستر سيتي، فرصة لتحقيق المجد الأوروبي في الأسابيع المقبلة.

عادةً، تتأهل سبعة أندية إنجليزية إلى منافسات البطولات الأوروبية كل موسم، ومع ذلك، قد يكون هناك ما يصل إلى تسعة أندية في موسم 2022-23.

كيف سيحدث ذلك؟

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن تحقيق ذلك يحتاج إلى مجموعة رائعة من النتائج، ويعتمد إلى حد كبير على وست هام يونايتد وليستر سيتي.

وإذا ما حقق وست هام يونايتد لقب الدوري الأوروبي، سوف يتأهل تلقائيًا إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بغض النظر عن مركزه في الدوري الإنجليزي، مما يعني مشاركة خمسة أندية إنجليزية في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وفي الوقت نفسه، إذا فاز ليستر سيتي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، سوف ينضم إلى فريقين آخرين في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وفي الطبيعي، يلعب أصحاب المربع الذهبي في دوري أبطال أوروبا، أما صاحب المركز الخامس والفريق الفائز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي يلعبان منافسات الدوري الأوروبي، والفريق الذي يرفع كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين يذهب إلى تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.

ومع ذلك، مع فوز ليفربول بكأس الرابطة، وخوض "الريدز" وتشيلسي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فإن هذا يغير الأمور فيما يتعلق بالتأهل الأوروبي.

وهذا يعني أن الفريق الذي يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي سيتأهل إلى الدوري الأوروبي، بينما يتأهل النادي الذي يحتل المركز السابع إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

لكن تأهل تسعة أندية إنجليزية إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، يعني أنه يجب أن يفوز وست هام وليستر سيتي بالدوري الأوروبي ودوري المؤتمر على الترتيب، مع عدم تواجدهما في أحد المراكز السبعة الأولى في الدوري الإنجليزي.

هل حدث الأمر من قبل؟

إذا ما تأهلت تسعة أندية إنجليزية إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، فإن ذلك سيكون تكرارًا لما حدث في موسم 2008-2009.

حينها تأهل كل من مانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي وليفربول إلى دوري أبطال أوروبا بعد أن تواجدوا في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي في الموسم السابق.

فيما تأهل إيفرتون إلى بطولة كأس الاتحاد الأوروبي، قبل أن يتم تغيير اسمها إلى الدوري الأوروبي باحتلال في المركز الخامس.

وانضم إليهم كل من بورتسموث الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وتوتنهام الفائز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية، ومانشستر سيتي الذي تأهل من خلال تصنيف اللعب النظيف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ورغم أن أستون فيلا احتل المركز السادس، لكن كان عليه التأهل لكأس الاتحاد الأوروبي من خلال كأس إنترتوتو.

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