آل معمر في إسبانيا .. برشلونة يرفض عرض النصر لضم بيانيتش

رودي جارسيا يُريد الاجتماع بلاعبه السابق

تسارعت الأحداث في الساعات الأخيرة بخصوص مستقبل ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة، إذ بات رحيل اللاعب مؤكدًا عن الفريق الإسباني لكن الوجهة الجديدة لم تُحدد بعد في ظل بقاء النصر السعودي على رأس المهتمين.

رودي جارسيا المدير الفني للنصر والذي تم التعاقد معه بداية الموسم الجاري طلب من الإدارة النصراوية جمع شمله مجددًا بالنجم البوسني، وقد أفادت عدة مصادر أن المدرب الفرنسي تحدث بنفسه مع بيانيتش لإقناعه باللعب في الدوري السعودي.

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الصحفي المختص بأخبار برشلونة، جيرارد روميرو، كشف عن توجه الرئيس مسلي آل معمر إلى المدينة الإسبانية لقيادة المفاوضات مع إدارة البارسا حول ضم بيانيتش.

Shahid

صحيفة سبورت الإسبانية أوضحت من جانبها أن النصر يريد ضم اللاعب بالإعارة مع تحمل 70% من راتبه السنوي، لكن هذا العرض رُفض من برشلونة الذي يود بيع اللاعب نهائيًا أو إعارته مع تحمل ناديه الجديد 100% من راتبه.

البارسا يرغب في التخلص من بيانيتش وعدد من اللاعبين الآخرين مثل ممفيس ديباي وفرينكي دي يونج ليستطيع التعاقد مع بيرناندو سيلفا نجم مانشستر سيتي وماركوس ألونسو مدافع تشيلسي.

المفاوضات بين الأطراف جميعًا مازالت مستمرة في برشلونة، إذ شهدت الساعات الأخيرة اجتماع ماثيو أليماني المدير الرياضي للنادي مع وكلاء بيانيتش، فيما من المتوقع أن تشهد الساعات القادمة مفاوضات مكثفة بين آل معمر ومسؤولي البارسا لمحاولة التوصل لاتفاق قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي في السعودية.

يُشار إلى أن بيانيتش عاش تجربة مثيرة للإعجاب مع جارسيا في روما وكان أحد أبرز نجوم الفريق خلال تلك الفترة من 2013 حتى 2016، قبل أن يرحل إلى يوفنتوس ومن ثم إلى برشلونة لكن دون أن يُحالفه النجاح الكبير هناك.

صاحب الـ32 عامًا قضى الموسم الماضي معارًا مع بيشكتاش التركي لكن الإصابات منعته من لعب أكثر من 16 مباراة أساسيًا مع الفريق في الدوري التركي صنع خلالها هدفين، وقد عاد لفريقه الإسباني هذا الصيف والذي لا نية له للحفاظ عليه رغم ارتباطه معه بعقد يمتد حتى صيف 2024.

بيانيتش ارتبط بالعودة إلى ناديه الفرنسي ليون أو خوض تجربة جديدة في إيطاليا، لكن الدوري السعودي قد يكون وجهته القادمة خاصة مع تواجد جارسيا هناك.