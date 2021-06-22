ما هي حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد بأليو ديانج في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

أُثيرت حالة من الجدل في الساعات الأخيرة بعد انتشار أخبار تفيد بأن نادي مانشستر يونايتد يرغب في ضم أليو ديانج من الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2021

رغم خوضه موسمه الثاني فقط مع النادي الأهلي، أصبح أليو ديانج أحد أهم أعمدة الفريق، وذلك بما يمتلكه من إمكانات سمحت له بالتواجد الدائم في وسط الميدان.

انضم ديانج للأهلي منذ موسم واحد فقط، وسرعان ما حجز مكانه الأساسي في تشكيل المارد الأحمر وصنع ثنائية قوية مع عمرو السولية، مكنت الفريق من حصد جميع ألقاب موسمه الأول مع الفريق باستثناء كأس العالم للأندية التي حصل على المركز الثالث فيها.

أثار أليو ديانج حالة من الإرباك في صفوف محبي القلعة الحمراء، حيث انتشر أخبار تشير إلى أن اللاعب مطلوب في مانشستر يونايتد، وأن النادي الإنجليزي سيقوم بإرسال كشافيه لمتابعته في مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021.

ما هي صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2021 ومن رحل؟

فما هي حقيقة اهتمام اليونايتد بديانج وهل يرحل عن الفريق في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟ جول يجيب عن هذه الأسئلة وأكثر.

ما هي حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد بأليو ديانج؟

نشر الصحفي الغاني ميكي جنر على حسابه في تويتر أخبار تشير إلى أن كشافي مانشستر يونايتد سيتجهون للقاهرة لحضور مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، وذلك لمتابعة نجم وسط المارد الأحمر أليو ديانج.

نقل نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو الخبر خلال برنامجه التليفزيوني، حيث قال :"تناولت أحد الحسابات الخاصة بالانتقالات على تويتر، أنباء تشير إلى أن نادي مانشستر يونايتد سيقوم بإرسال كشافة لمتابعة أليو ديانج".

وتحدث عن ارتباط المالي الدولي بالعملاق الإنجليزي قائلاً: "ارتباط اسمه بمانشستر يونايتد ينبه أندية العالم له".

واستطرد: "لو استطاع الأهلي بيعه بـ7 أو 8 ملايين يورو فهذا سيكون نجاح للإدارة، ولا يمكن توجيه اللوم لها، وحينها يجب سرعة التعاقد مع بديل بنفس الكفاءة".

نفى أحد المواقع المصرية جميع هذه الأنباء، حيث نقل عن أحد مصادره بالنادي الأهلي تأكيد بأن المارد الأحمر لا يمتلك أي عروض من أجل ضم ديانج.

كم عمر أليو ديانج؟

ولد أليو ديانج في 16 أكتوبر 1997 في مالي، أي أنه يبلغ من العمر 24 عامًا تقريبًا، وهو يمتلك فرصة كبيرة للتطور قد تمكنه من اللعب لعشر سنواتٍ قادمة.

في حديثه عبر برنامجه، ربط ميدو صفقة أليو بادجي بصفقة ديانج، حيث أوضح أن اختيار بادجي كان خاطيء على عكس ديانج، حيث أردف قائلاً: "صفقة أليو ديانج كانت مميزة، فهو لاعب صغير السن وتعاقد مع الأهلي برقم محترم".

أين كان يلعب أليو ديانج قبل الأهلي؟

بدأ أليو ديانج مسيرته في نادي دجوليبا المالي وهو في التاسعة عشر من عمره، وتحديدًا في 2016، وبعد موسمين انتقل إلى مولودية الجزائر وظل معه موسم واحد.

كانت النقلة الكبرى لديانج هي انضمامه للأهلي في 2019، وكلفت الصفقة خزائن المارد الأحمر 1.1 مليون يورو، وقام بالتوقيع على عقدٍ يمتد لخمس سنوات.

ما هي أرقام أليو ديانج مع الأهلي؟

في موسمه الأول مع الأهلي، خاض أليو ديانج 41 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالهم هدفين وصنع 3 أهداف.

استمر تألق ديانج مع الأهلي في موسمه الثاني، وحتى الآن خاض 35 مباراة سجل خلالهم هدف وحيد وصنع 4 أهداف، ليصبح إجمالي مبارياته مع المارد الأحمر حتى الآن هو 76 مباراة، ويبلغ عدد أهدافه 3 أهداف.

فاز أليو ديانج مع النادي الأهلي بأربعة بطولات في موسمه الأول، حيث حقق ثلاثية الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، كما فاز بكأس السوبر المصري 2018-19.

شارك المالي مع الأحمر في كأس العالم للأندية 2020 وحصل معه على الميدالية البرونزية، كما فاز بكأس السوبر الإفريقي 2021.

ما هو سعر أليو ديانج؟

بحسب موقع ترانسفير ماركت، فإن القيمة السوقية الحالية لأليو ديانج هي الأعلى له في مسيرته، حيث تبلغ مليوني يورو.

أعلن مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أمير توفيق عبر تويتر عن القيمة المالية التي ضم بها المارد الأحمر ديانج، وكان ذلك في رد على تغريدة للمعلق علي سعيد الكعبي.

مليون و ١٠٠ الف دولار يا استاذ على 🙏 — Amir Tawfik (@amir_tawfik1) June 20, 2021

كتب الكعبي عبر حسابه: "المالي أليو ديانج مثال للاستثمار الرابح في تعاقدات اللاعبين، اشتراه الأهلي المصري من مولودية الجزائر مقابل 2 مليون دولار واليوم تتهافت عليه الأندية وسعره تخطى العشرة مليون يورو، بعين خبيرة بإمكانك أن تجمع بين المال والبطولات، هذه صفقة تُدرّس".

وكان رد أمير توفيق على التغريدة هو: "مليون و ١٠٠ ألف دولار يا أستاذ علي".

ما هي عروض أليو ديانج في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

بحسب الموقع الذي نفى اهتمام مانشستر يونايتد بأليو ديانج، فإن العين الإماراتي هو النادي الوحيد الذي تواصل مع الأهلي من أجل ضم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية 2021، لكن الإدارة أجلت المناقشة.

قبل ذلك، انتشرت أخبار في مطلع يونيو تشير إلى أن ديانج مطلوب في 3 أندية أوروبية، هي ليل ورين الفرنسيين وجلطة سراي التركي الذي يلعب له نجم الزمالك السابق مصطفى محمد.

هناك عرضً واحد تم الإعلان عنه بشكلٍ رسمي عبر قناة النادي الأهلي، كان عرضًا من أحد الأندية الألمانية.

عرض مقدم البرامج في قناة الأهلي أمير هشام تغريدة علي سعيد الكعبي ورد أمير توفيق عليها، وعلق كاشفًا عن أن المارد الأحمر تلقى عرضًا من أحد الأندية الألمانية قبل كأس العالم للأندية مقابل 8 ملايين يورو، لكن الإدارة رفضت حتى تحافظ على قوام الفريق ومواصلة الفوز بالبطولات.

هل يرحل أليو ديانج عن الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

لا شك أن الاحتراف الأوروبي هو الحلم الأكبر لأي لاعب داخل القارة السمراء، خاصة في وسط وغرب إفريقيا.

العديد من اللاعبين الأفارقة ارتدوا أقمصة أفضل الأندية في القارة العجوز، على غرار روجيه ميلا وجورج وايا الإفريقي الوحيد الفائز بالكرة الذهبية، كذلك ديديه دروجبا وصامويل إيتو.

بالنظر للأندية التي ارتبط اسمها بضم أليو ديانج في سوق الانتقالات الصيفية 2021 وحتى قبلها، يمكن القول أن المالي الدولي يمكن أن يرحل عن الأهلي في الميركاتو لكن بشرط وصول العرض المادي المناسب، وامتلاك الفريق بعض الوقت لتعويض رحيل اللاعب.