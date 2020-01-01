اليويفا يطلب ضمانًا صحيًا قبل استئناف المسابقات

اليويفا يضع شرطًا لاستكمال المسابقات الأوروبية

طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بوضع ضمانات صحية من قبل جميع القائمين على المنافسات الأوروبية قبل الشروع في استكمالها.

وكانت جميع المسابقات الأوروبية المحلية والقارية قد توقفت في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا الجديد في القارة وحول العالم.

وفي الوقت الحالي الذي تتراجع فيه موجة انتشار الفيروس، وبعد أكثر من شهر ونصف من التوقف التام لنشاط كرة القدم، يستعد القائمون على اللعبة لإعادته من جديد.

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وفي هذا السياق، طالي اليويفا جميع المنظمات التي تخطط لاستئناف المسابقات بوضع بروتوكولات شاملة لضمان الحماية الصحية للمشاركين في المسابقات بموجب القانون المحلي.

واعتبر رئيس اللجنة الطبية الألمانية تيم ماير والذي يرأس أيضًا اللجنة الفرعية التي أنشأها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاستئناف كرة القدم في الوضع الحالي للوباء أن صحة اللاعبين وجميع الذين يمكنهم المشاركة في البطولات في غاية الأهمية.

وأضاف: "إن جميع منظمات كرة القدم التي تخطط لاستئناف منافساتها ستضع بروتوكولات شاملة تحدد الشروط الصحية والتشغيلية التي تضمن حماية صحة المشاركين في المباريات والحفاظ على نزاهة السياسات العامة"

وأكد ماير في بيان أنه في ظل هذه الظروف والاحترام الكامل للتشريعات المحلية، من الممكن التخطيط لاستئناف المسابقات المعلقة لضمان نهاية طبيعية للموسم الحالي.

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يذكر أن العديد من المقترحات تبحث عن أكثر السبل أمانًا من أجل استكمال المسابقات، تلك التي ستتضمن مبدأيًا اللعب بدون جمهور مع إبعاد اللاعبين قدر الإمكان عن الاختلاط.