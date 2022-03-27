أليوسكي للنصر وحجازي للهلال .. هل كان حمدالله وإيجالو مجرد ضربة البداية؟

تعاقد الهلال مع موسى ماريجا وماتيوس بيريرا وقد دفع الملايين لضمهما في سوق الانتقالات الصيفي، لكن نجاحهما لا يقارن أبدًا بتألق أوديون إيجالو الذي ضمه من الشباب في سوق الانتقالات الشتوي، وكذلك الأمر مع عبد الرزاق حمدالله الذي انفجر مع الاتحاد وعوضه عن العديد من الصفقات الفاشلة مثل ماركو بريجوفيتش وجاري رودريجيز.

الهلال خطط جيدًا لضم النسر النيجيري فيما اقتنص الاتحاد فرصة وجود القناص المغربي دون نادٍ بعد فسخ عقده مع النصر، ضربتان من داخل الدوري السعودي قد تُغيران من خطط الأندية جميعًا في سوق الانتقالات خلال المواسم القادمة.

اقرأ أيضًا | "المنتخب السعودي لن يجد مهاجمًا في 2025، وحل وحيد لتلك المشكلة"

التعاقد مع اللاعب الأجنبي من داخل الدوري السعودي قد يُصبح النهج المتبع لدى الأندية السعودية، لأنه يُقدم الحد الأدنى من الضمانات لنجاح اللاعب، إذ سيكون قد تخطى بالفعل حاجز الانسجام مع الحياة في المملكة والاندماج مع البيئة والأجواء واعتاد كرة القدم السعودية وأساليب اللعب في الدوري السعودي واكتسب شيئًا من اللغة العربية.

وربما تشهد فترات الانتقالات القادمة صراعات قوية بين الأندية على اللاعبين الأجانب الناشطين في الدوري السعودي، خاصة أولئك التي تنتهي عقودهم أو تقترب من النهاية، أو يلعبون لأندية لا تستطيع مواجهة السطوة المالية للكبار.

الهلال استغل حاجة الشباب وقدم عرضًا لا يُرفض ونجح في ضم هداف الدوري السعودي، وإن أتيحت له الفرصة للتعاقد مع أحمد حجازي مثلًا لتعويض رحيل جانج هيون سو لن يتوقف لحظة عن استغلالها، رغم أن الأمر يكاد يكون مستحيلًا لقيمة المصري في جدة الفنية والشخصية ولتعلقه الكبير بالعميد وجمهوره.

النصر يبحث عن ظهير أيسر يدعم به دفاعه، ولن يجد خيارًا أفضل من إزجان أليوسكي مدافع الأهلي الذي قد يُوصف بالحسنة الوحيدة في موسم الراقي الجاري، فيما الاتحاد إن بحث عن تطوير خط وسطه سيكون إيفر بانيجا الخيار الأروع.

الصراع قد يشتعل بالفعل بين الأندية الكبيرة على اللاعبين الأجانب الناشطين بها، كما هو على النجوم من خارج السعودية مثلما حدث الصيف الماضي في قتال النصر مع الهلال على تاليسكا ومع الاتحاد على فيسنت أبو بكر، ولكنه قد يمتد إلى أندية الوسط ومؤخرة الجدول خاصة مع وجود العديد من اللاعبين المميزين لديهم.

نحن هنا نتحدث عن لاعبين مثل موسونا ونعيم السليتي وروبرت كوايسون وسعد بقير وكريم البركاوي وغيرهم .. جميعهم لفت الانتباه بقوة خلال الموسمين الأخيرين وقد يُصبحوا نجوم الصيف القادم في انتقالات الدوري السعودي.