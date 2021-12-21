أليجري يرد على رايولا: دي ليخت سيرحل.. من يعيش سيرى!

قرر ماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي الرد على تصريحات مينو رايولا وكيل أعمال الهولندي ماتايس دي ليخت مدافع "البيانكونيري"، والتي أكد خلالها استعداد الأندية الأوروبية لضم اللاعب.

ويعد دي ليخت أحد أهداف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك حسب تأكيد مينو رايولا.

وأشارت تقارير عديدة إلى أن قائد أياكس السابق يتطلع لمغادرة يوفنتوس، بسبب المنافسة التي فرضها عليه الثنائي جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي، لكن يبدو أن يوفنتوس ليس مستعدًا لإطلاق سراحه.

ماذا قال أليجري؟

أليجري، قرر الرد على حديث رايولا، وقال في تصريحات صحفية: "رايولا قال إن دي ليخت أصبح جاهزًا لمرحلة جديدة؟ هذه المرحلة هي أن يسجل الأهداف الآن".

وأضاف مبتسمًا: "لم أستمع إلى المقابلة، يمكنني فقط أن أقول إن دي ليخت في طور التقدم، لقد قدم مباريات جيدة".

وقال في ختام حديثه: "إنه في الثانية والعشرين، يمكنه فقط أن يتطور لأن هذا يجب أن يكون الهدف، فيما يتعلق بفترة الانتقالات، من سيعيش سيرى".

ما هي الأندية المهتمة بضم دي ليخت؟

في صفوف باريس سان جيرمان، هناك العديد من المدافعين الذين يكافحون للحصول على مركز في التشكيل الأساسي، في ظل تواجد سيرخيو راموس، وماركينيوس، وكيمبيمبي.

ومع ذلك فقد يمثل دي ليخت حلًا مثيرًا للاهتمام إذا واصل راموس المعاناة البدنية، وعلى عكس الإسباني فإن الهولندي يمثل المستقبل.

ومع ذلك، فإن باريس سان جيرمان ليس النادي الوحيد الذي يستهدف ضم دي ليخت.

وحسب رايولا فإن الهولندي: "مستعد لمرحلة جديدة"، ويثير اهتمام ريال مدريد وبعض الأندية الأوروبية.

دي ليخت لا يزال مرتبطًا بعقد مع يوفنتوس يمتد حتى 2024، وتقدر قيمته السوقية حسب موقع "ترانسفير ماركت" بسبعين مليون يورو.

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