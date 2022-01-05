أليجري يُحبط برشلونة: موراتا لن يغادر يوفنتوس رغم الشائعات!

أعلن مدرب يوفنتوس، ماسميليانو أليجري، استمرار ألفارو موراتا مع فريقه حتى نهاية هذا الموسم بصورة طبيعية رغم الشائعات التي ربطته بمغادرة أليانز ستاديوم في الشتاء الحالي.

وكانت الصحف الإسبانية قد أشارت إلى اتفاق جمع بين موراتا وبرشلونة على الوصول إلى كامب نو هذا الشتاء بناء على رغبة مُلحة من المدرب تشافي هيرنانديز.

موراتا مُعار من أتلتيكو مدريد لليوفي، ويحق للبيانكونيري شراء عقد اللاعب بـ35 مليون يورو في الصيف المقبل، فيما خرجت أنباء عززت موقف برشلونة من ضم الدولي الإسباني بأن أليجري لا يريده.

برشلونة يزيد من الضغط.. لابورتا يتفق مع رايولا على صفقة هالاند

لكن المدرب الإيطالي خرج بتصريحات واضحة في هذا الصدد، فقال "ألفارو لاعب مهم وأنا سعيد للغاية به".

كما أضاف أليجري "لقد تحدثت معه وقلت له أنه لن يخرج من يوفنتوس رغم الشائعات المحيطة، لذلك فهو يتطلع للفترة القادمة معنا".

تصريحات أليجري وإن كانت تؤكد بقاء موراتا لنهاية الموسم، لكنها لا تعني أن يوفنتوس سيفعل بند الشراء في الصيف المقبل.

صاحب الـ29 عامًا وصل لليوفي في عام 2020 على سبيل الإعارة لعامين، وفي الموسم الماضي سجل 20 هدفًا، أما هذا الموسم فسجل 7 فقط حتى الآن.

برشلونة الآن سيتوجه على الأرجح لخيار هجومي آخر أملًا في زيادة الجودة الهجومية، خصوصًا مع رحيل لوك دي يونج المتوقع في الأيام المقبلة