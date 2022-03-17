أليجري: موسم يوفنتوس كارثي؟ تضليل وخداع فكري

انفعل ماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة فياريال الإسباني، مؤكدًا أن موسم "السيدة العجوز" ليس كارثيًا، وأن من يقولون ذلك يمارسون "الخداع الفكري".

يوفنتوس تعرض لهزيمة مذلة مساء الأربعاء على ملعبه أمام فياريال بنتيجة 3-0 في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، ليودع "البيانكونيري" البطولة.

وجاء الإقصاء أمام فياريال ليسجل خروج يوفنتوس للمرة الثالثة على التوالي من دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال أليجري؟

أجرى مدرب يوفنتوس مقابلة مع خدمة "Amazon Prime Video" للبث الرقمي، مؤكدًا أنه لن يغير نهج الفريق.

وقال: "يوفنتوس حصل على بعض الفرص الجيدة في الشوط الأول، ولمدة 70 دقيقة، لكن الانهيار حدث فجأة، واستقبل الفريق ثلاثة أهداف متتالية".

وظهر الاستياء على وجه أليجري خلال لقاءات ما بعد المباراة، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى النتيجة.

هجوم على الصحافة!

وعندما سئُل أليجري عن كيفية إنقاذ موسم يوفنتوس، وما إذا كان يجب اعتبار الموسم كارثيًا أجاب:"إذا كنت مُضللًا أو تعرضت لخداع فكري، فأنت تقرأ الأمر بطريقة ما، لكن الواقع مختلف، هل تفهم ذلك؟".

وأضاف: "كنت أعلم أن الناس سيتحدثون عن الفشل في حالة الإقصاء، لكن هذا خداع فكري، لقد استخدمنا نفس اللاعبين لمدة شهرين، ونحن في السباق على المراكز الأربعة الأولى، وفي كأس إيطاليا، ليس لدي أي شيء لأوبخ الرجال، إنهم يقومون بأشياء غير عادية".

وتابع: "الموسم مستمر، ولدينا أهداف يجب تحقيقها، نشعر بخيبة أمل وسنقوم بتقييم الأمور لتحسين الفريق، نفعل ذلك كل عام، نحتاج أيضًا إلى أن نكون واقعيين، هناك عشرة فرق في أوروبا متفوقة على يوفنتوس، ذلك ليس عارًا إنها الحقيقة".

واختتم أليجري: "أوافق على أنه كان يجب أن نتأهل، لكن الأمر لم يكن سهلاً، لا جدوى من الحديث الآن يجب أن نلتزم الصمت، ونركز على الدوري وكأس إيطاليا لنرى ما إذا كان بإمكاننا الحصول على الكأس على أرضنا".

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