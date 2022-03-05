أليجري: بوجبا إلى يوفنتوس؟ لا يزال غاضبًا بسبب كرة السلة

رفض ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الحديث عن التكهنات التي تربط بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الحالي بالعودة إلى النادي الإيطالي.

وكانت العديد من التقارير كشفت عن رغبة يوفنتوس في إعادة النجم الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

بوجبا يمتلك عقدًا مع مانشستر يونايتد ينتهي في الصيف الحالي، وحتى الآن لم تفلح محاولات إدارة الشياطين الحمر في إقناع اللاعب بالتجديد.

ماذا قال أليجري؟

وقال الإيطالي في المؤتمر الصحفي على هامش مباراة الفريق مع سبيزيا عن التعاقد مع بوجبا: "الحديث عن سوق الانتقالات الآن غير منطقي، إنه لاعب في مانشستر يونايتد، لا أعرف ما الذي سيفعله الموسم المقبل".

وأضاف مازحًا: "صحيح أنني كانت لدي علاقة رائعة معه لكنه غاضب مني لأنني دائما أتغلب عليه في كرة السلة".

وهذه ليس المرة الأولى التي يذكر فيها أليجري علاقته مع بوجبا، إذ سبق وتحدث عن ذلك بعد مغادرة اللاعب ليوفنتوس في عام 2016، وقال مازحًا حينها: "ربما قرر مغادرة يوفنتوس، لأنه خسر أمامي التحدي الخاص بكرة القدم وكرة السلة".

ما هو الجديد بخصوص بوجبا ويوفنتوس؟

صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية ذكرت أن يوفنتوس دخل سباق التعاقد مع بول بوجبا بقوة حيث رصدت مبلغًا يقدر بـ 10 ملايين يورو سنويًا للنجم الفرنسي في حال قبوله اللعب في صفوف "البيانكونيري" الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن بوجبا رحل عن يوفنتوس في 2016 بعد 4 سنوات استطاع أن يحقق خلالها 4 بطولات في دوري الإيطالي وبطولتي كأس إيطاليا، فضلًا عن الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا 2015.

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