إلياس أخوماش .. هدية برشلونة المغربية إلى تشافي

شهدت المباراة الأولى لتشافي مع برشلونة كمدرب مفاجأة سعيدة للعرب، بظهور موهبة عربية جديدة تنضم إلى باقة المحترفين في أوروبا، وهو المغربي إلياس أخوماش.

برشلونة ليلة أمس أمام إسبانيول بدأ فترة جديدة رفقة قائده السابق تشافي لكن من على دكة البدلاء، على أمل استعادة الأمجاد التي تذوفها كلاعب.

تشافي هرنانديز، الذي يستهل مشواره كمدير فني لبرشلونة، أمام مهمة صعبة للغاية، لأنه سيكون منقذ في مرحلة أبت فيها الظروف أن تقف في صف النادي الكتالوني على كافة المستويات.

ويبدو أن المغربي أخوماش هو أول المستفيدين من تعيين المدرب الإسباني مدربًا للفريق الأول، حيث قرر منحه فرصة الظهور مع الفريق الأول، كما دفع به أساسيًا ضد إسبانيول.

من هو إلياس أخوماش؟





ولد إلياس أخوماش عام 2004 في بلدية هوستالتس دي بيرولا، التابعة لمدينة برشلونة بإقليم كتالونيا لأسرة مهاجرة من المغرب.

بدأ أخوماش ممارسة كرة القدم في أكاديمية برشلونة "لاماسيا" في طفولته، ثم رحل إلى الجار الكتالوني "خيمناستيك تاراجونا" بعدما قرر البارسا الاستغناء عنه وعدم تمديد عقده.

الموهبة الرائعة التي يمتلكها المغربي وتألقه رفقة "ناستيك" دفع برشلونة لإعادته مرة أخرى إلى أكاديميته، ليتدرج في الفئات العمرية وصولًا إلى فريق الشباب تحت 19 عامًا في العام الماضي.

كيف ظهر أخوماش في مباراته الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة؟

اللاعب الشاب الذي تم تصعيده مؤخرًا خاض أولى مبارايته مع الفريق الأول لنادي برشلونة أساسيًا أمام إسبانيول بثقة كبيرة وشخصية مذهلة.

أخوماش على مدار الـ45 دقيقة التي لعبها طلب الكرة في مناسبات عديدة وسدد على المرمى وقام بأدواره كما هو منتظر منه بل وأكثر في بعض الأحيان.

ولولا تألق دفاع إسبانيول لكان قد دخل في الأجواء بشكل أسرع وسجل هدفه الأول بقميص النادي الكتالوني في الربع ساعة الأولى.

ما بدى أنه ينقص إلياس فقط بعض القرارات الصحيحة في الأوقات المناسبة، ولولاها لأرسل زملائه في بعض الفرص المحققة إلى مرمى دييجو لوبيز.

بالطبع لايزال الحديث مبكرًا عن تقييمه لكنه استطاع أن يعلن عن نفسه في تلك المباراة بشكل جيد. ومن المتوقع أن ينمي تلك الموهبة داخله مع الوقت والخبرة إذا ظل على هذا المنوال.

هل الزلزولي أول لاعب مغربي في برشلونة؟

يعتبر صاحب الـ17 عامًا ثالث لاعب مغربي يلعب في صفوف الفريق الأول بالنادي الكتالوني، فقد سبق وأن ظهر منذ أسابيع قليلة، عبد الصمد الزلزولي، رفقة الفريق الاول لبرشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس والتي سجل ظهوره الثاني ليلة أمس كبديل لإلياس أخوماش.

أما الأول فهو منير الحدادي، لاعب إشبيلية الحالي الذي ارتدى قميص برشلونة من الفترة ما بين (2012-2019) وقد تخللها بعض الإعارات، وعلى الرغم من أن منير نشأ في إسبانيا ولعب في لا روخا، إلا أنه طلب التحول للعب باسم المنتخب المغربي باعتباره من أصول مغربية.

أما بالنسبة لفريق الشباب، فهناك قيس رويز وزكريا جيلان، الثنائي الذي ينشط مع برشلونة "ب".

أي منتخب سيمثله أخوماش؟

تألق اللاعب الشاب مع شباب برشلونة في الآونة الأخيرة، أجبر منتخب إسبانيا تحت 18 عامًا استدعائه للعب وديات في الشهر الماضي، ولعب معهم 6 مباريات، واستطاع أن يقوم بصناعة هدف وحيد.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب المغرب في منافسة مع نظيره الإسباني على خدمات أخوماش لتمثيل أحدهما على مستوى الكبار.