انتهت آمال النصر .. رسميًا | الزمالك يُعلن تجديد عقد الونش

المدافع الدولي المصري كان مطلوبًا في الدوري السعودي الموسم القادم

وضع نادي الزمالك المصري حدًا لآمال النصر السعودي في التعاقد مع المدافع المصري محمود حمدي الونش، وذلك بعد الإعلان رسميًا عن تجديد عقد اللاعب اليوم الأحد.

النصر يبحث عن مدافع أجنبي لدعم دفاعه وتعويض رحيل مايكون بيريرا الموسم القادم، وقد اختار الونش وأرسل عرضًا رسميًا لضمه بالإعارة أو الشراء لكن الفريق المصري رفض مؤكدًا تمسكه الكامل بمدافعه الصلب.

الزمالك أعلن عبر موقعه الرسمي تجديد عقد صاحب الـ26 عامًا حتى صيف 2025، مشيرًا إلى أنه ووكيل أعماله "أحمد يحيى" وقعا كذلك عقدًا إعلانيًا مع شركة إيديتا للصناعات الغذائية للترويج لمنتجاتها في الفترة القادمة.

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نادي الزمالك يحافظ على أحد أهم لاعبي خط الدفاع حتي عام ٢٠٢٥. ✍🏻 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/tjdlGyNzzw — Zamalek SC (@ZSCOfficial) June 20, 2021

وأوضح النادي عبر بيانه أن توقيع العقود تم في حضور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي وطارق جبريل المدير المالي وعضوي اللجنة هاني بيرزي وحسين السيد.

يُشار إلى أن الونش انضم للزمالك قادمًا من طلائع الجيش عام 2016، ورغم بدايته الصعبة إلا أن مستواه شهد تحسنًا وتطورًا ملفتًا في الموسمين الأخيرين وقد بات أحد أفضل المدافعين في مصر حاليًا.