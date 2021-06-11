صدمة جديدة للزمالك .. وكيل الونش يُقدمه على "طبق من ذهب" للنصر

المدافع الدولي المصري قد يلعب في الدوري السعودي الموسم القادم

تخطف تحركات نادي النصر السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي أنظار الجميع، إذ نجح في ضم الثنائي فنسينت أبو بكر وأندرسون تاليسكا بعد صراع شرس مع الاتحاد والهلال، وسيدعم صفوفه كذلك بالنجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف الذي ضمه في يناير الماضي وأعاره إلى شباب الأهلي الإماراتي.

قطار النصر المنطلق سريعًا وبصخب في الميركاتو الصيفي لم يتوقف كما يبدو، إذ بدأت البوصلة تتجه لدعم الدفاع بعد الفراغ فيما يبدو من ترميم المنظومة الهجومية وتطويرها، وأحد أهم الأهداف هو محمود حمدي الونش مدافع الزمالك ومنتخب مصر.

الميدان الرياضي، القسم الرياضي لصحيفة اليوم السعودية، فجر مفاجأة مدوية قد تُمثل صدمة كبرى للنادي المصري حول مفاوضات النصر مع الونش، خاصة بعد صدمة رحيل النجم التونسي فرجاني ساسي بنهاية عقده.

ماذا قال وكيل "الونش" لإدارة النصر؟

الميدان الرياضي نقلت عن مصادر في نادي النصر قولها أن وكيل الونش عرض خدمات موكله على نادي النصر، مؤكدًا لهم قدرته على فسخ عقد اللاعب لوجود مستحقات مالية متأخرة له لدى إدارة الزمالك.

مصادر مصرية كانت قد أكدت رفض الإدارة البيضاء التخلي عن المدافع صاحب الـ26 عامًا، حيث تراه أحد الأعمدة الرئيسية في الفريق، لكن حديث الوكيل يحمل صدمة جديدة وهي قدرة موكله على الرحيل دون العودة إلى إدارة النادي، بل ومجانًا كذلك بعد فسخ عقده عبر فيفا.

اللاعب المصري ارتبط خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير بالنادي الأهلي السعودي، لكن الزمالك رفض كل العروض وأصر على استمراره معه.

لماذا يحتاج النصر التعاقد مع مدافع جديد؟

تخلى النصر عن مدافعه البرازيلي مايكون بيريرا، وبالتالي أصبح بحاجة لإضافة لاعب جديد في الخط الخلفي، خاصة أنه لم يعد يمتلك سوى السعوديين عبد الإله العمري وعبد الله مادو وعلي لاجامي.

المدرب مانو مينيزيس يعتمد على العمري ومادو في التشكيل الأساسي للنصر، وقد قدما مستوى ممتاز خاصة الأول، إلا أن مشاركة النصر في دوري أبطال آسيا بجانب الدوري والكأس في السعودية يدفعه لضم مدافع جديد خاصة مع عدم تقديم لاجامي المستوى المطلوب والإصابات المتكررة لمادو.

هل الونش هو الخيار المناسب للنصر؟

تجربة أحمد حجازي الناجحة جدًا مع الاتحاد شجعت الأندية السعودية ربما على التعاقد مع المدافعين المصريين، والونش يُصنف من العديد أفضل مدافع مصري موجود حاليًا، أو على الأقل ضمن أفضل 3.

لاعب طلائع الجيش السابق ارتدى القميص الأبيض صيف 2016، وقد أخذ مستواه منحنًا تصاعديًا حتى وصل ذروته في موسم 2019-2020 حين ساهم بقوة في وصول الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ويُحافظ هذا الموسم على مستواه الممتاز.

الونش خيار ممتاز ومناسب جدًا للنصر، لأنه بجانب جودته الفنية والبدنية وخبرته القارية، سيكون قادرًا على الانسجام سريعًا مع اللاعبين نظرًا لتجاوز عاملي اللغة واعتياد الحياة العربية.

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