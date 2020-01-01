الوليد بن طلال يعلن موقفه من شراء مارسيليا

الأمير الوليد بن طلال يحدد صلته برجل الأعمال الفرنسي مراد بوجلال، والذي يتفاوض حاليًا لشراء نادي مارسيليا.

نفت دوائر الثقة لدى الأمير الوليد بن طلال صلته برجل الأعمال الفرنسي مراد بوجلال، الذي يتفاوض في الوقت الحالي من أجل شراء نادي مارسيليا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أحد الأشخاص المقربين للوليد لصالح "راديو مونتي كارلو"، وأكد خلالها على اهتمامه بفرنسا ومدينة مارسيليا بشكل عام، لكنه نفى أن يكون ضمن المفاوضات الحالية.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت على وجود الكثير من الاهتمام من قبل المملكة العربية السعودية في الحصول على ملكية نادي مارسيليا.

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وقال الأمير الوليد بن طلال: "بعد أن انتشرت الكثير من الأنباء عبر بعض وسائل الإعلام الفرنسية ووسائل التواصل الاجتماعي، أردنا التأكيد على عدم وجود صلة بيننا وبين رغبة السيد مراد بوجلال في شراء نادي مارسيليا".

وأضاف: "أيضًا لا نريد التعليق على وجود أي اهتمام شخصي في مارسيليا، لكن نؤكد على تعلقنا بفرنسا بشكل عام ومدينة مارسيليا بشكل خاص".

وكان مراد بوجلال قد تسبب في المزيد من الجدل في الساعات الماضية، بعدما أعلن أن تمويل الصفقة المنتظرة جاء من الشرق الأوسط بوساطة فرنسية تونسية".

جدير بالذكر أن الصفقة من المفترض أن تكلف حوالي 700 مليون يورو، 300 منهم للشراء و200 لتسديد الديون، و200 للدعم في سوق الانتقالات.