الوليد بن طلال: أهنئ الهلال ومتابعوه الذين يساووا مجموع الأندية الزميلة

فهد بن نافل فاز برئاسة الزعيم لمدة أربع سنوات مقبلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص الأمير وليد بن طلال، على تهنئة نادي الهلال السعودي بانتخاب مجلس إدارة جديد له برئاسة فهد بن نافل، لمدة أربع سنوات مقبلة.

الجمعية العمومية للزعيم اختارت بن نافل ليترأس النادي خلفًا لعبد الله الجربوع، بعد منافسة مع رجل الأعمال موسى الموسى.

تفاؤل هلالي وانقسام أهلاوي واتحادي وحسرة نصراوية - ردود أفعال الانتخابات السعودية

وكتب بن طلال، الذي كان داعمًا للرئيس الجديد للقلعة الزرقاء في الانتخابات: "نبارك لنادي الهلال انتخاب فهد بن نافل رئيسًا، ونهنئ جمهور الهلال والـ8600000 متابع بتويتر، الذي يساوي جمهور متابعي الأندية الزمالك 8600000".

ورصد رجل الأعمال بن طلال عدد متابعي الأندية الخمس الكبار في تغريدته، ليؤكد صحة كلامه.

يذكر أن بن نافل حصل على 15061 مكتسحًا الموسى صاحب الـ612 صوتًا فقط، وفي انتظار اعتماد المجلس الجديد من قبل الهيئة العامة للرياضة بعد النظر في الطعون المقدمة.