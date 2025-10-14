الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي معاينة كأس العالم لكرة القدم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 4 Los Angeles Stadium

ستنطلق مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي في 13 يونيو 2026 عند الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش و21:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

لا يمكن أن تكون ضربة البداية الافتتاحية في لوس أنجلوس أكثر أهمية لطرفين يتطلعان إلى ترسيخ موطئ قدمهما في مجموعة شديدة التنافس. وتحت ضغط داخلي مكثف، يجب على مدرب الولايات المتحدة الأمريكية ماوريسيو بوكيتينو أن يثبت أن نظامه القائم على الضغط العالي والهجوم العمودي قادر على تقديم النتائج على الساحة العالمية تحت وطأة توقعات أصحاب الأرض. وسيواجهون منتخب باراغواي العنيد والمتمرّس في المعارك، بقيادة العقل التكتيكي غوستافو ألفارو - الذي أعاد بناء الفريق الجنوب أمريكي ليصبح قوة دفاعية تُقدّر الشدة والشباك النظيفة فوق كل شيء. وبال لعب أمام جمهور صاخب ومترقّب في ملعب لوس أنجلوس الحديث للغاية، فإن هذه المواجهة تحمل كل مقومات أن تصبح كلاسيكية فورية في كأس العالم. ومع وجود عمالقة البطولة تركيا في الانتظار إلى جانب منتخب أستراليا شديد الحيوية في المجموعة الرابعة، قد يثبت أي تعثر في اليوم الأول للمباراة أنه كارثي. وبالنسبة للولايات المتحدة، تمثل هذه فرصة لتأكيد نموهم الرياضي على أرض الوطن، وتجاوز عقد من الهوية الانتقالية، وإبراز تطورهم التقني النخبوي على المسرح الكبير. أما بالنسبة لباراغواي، فهي الذروة العاطفية لمنفى شاق دام 16 عامًا بعيدًا عن أضواء كرة القدم القصوى، بالعودة إلى البطولة العالمية للمرة الأولى منذ مسيرتهم التاريخية عام 2010. ومع تسليط الأضواء على أرض الملعب، سيحوّل الضغط الهائل لافتتاحية على أرض الوطن هذا الملعب إلى قدر ضغط، حيث ستحدد القدرة على التحمل التكتيكي وكسر كتلة دفاعية عنيدة بشكل كبير من سيغادر بثلاث نقاط ثمينة.

الطريق إلى كأس العالم FIFA 2026

مسار الولايات المتحدة نحو كأس عالم على أرضها

بصفتهم مستضيفين مشاركين لهذه البطولة التاريخية المكونة من 48 فريقًا إلى جانب المكسيك وكندا، تجاوز منتخب الولايات المتحدة الوطني للرجال بالكامل عمليات التصفيات الإقليمية الشاقة. وبدلاً من تحمل دورة تصفيات كونكاكاف متعددة المراحل، ضمن النجوم والخطوط مكانهم في البطولة تلقائيًا في اللحظة التي تم فيها إضفاء الطابع الرسمي على العرض المشترك لأمريكا الشمالية من قبل الفيفا.

ومع ذلك، فإن غياب التصفيات التقليدية عالية المخاطر قدّم عقبة فريدة: كيف يمكن تشكيل تشكيلة متمرسة في البطولات بالكامل عبر نوافذ المباريات الودية والبطولات القارية. أدى الضغط من أجل الأداء على أرض الوطن في النهاية إلى تحول إداري ضخم، تُوِّج بالتعيين البارز للمدرب الرئيسي ماوريسيو بوكيتينو. ومكلّفًا بتحويل جيل ذهبي من المواهب الفردية القائمة في أوروبا إلى وحدة متماسكة، استخدم بوكيتينو الفترة التي سبقت البطولة لاختبار القائمة أمام نخبة من الخصوم العالميين. ومن دون شبكة أمان جدول التصفيات، أصبحت كل مباراة تحضيرية بمثابة اختبار عالي الضغط، صُمّم لإعداد هذه التشكيلة الشابة للثقل غير المسبوق لتوقعات الأرض عندما يخطون أخيرًا إلى الملعب في لوس أنجلوس.

درس باراغواي المتقن في التأهل

وعلى النقيض تمامًا، فإن ألبي روخا بلغت نهائيات كأس العالم 2026 عبر النجاة من حرب الاستنزاف المطلقة: جدول تصفيات كونميبول بنظام الدوري المعروف بقسوته وعدم تسامحه. بعد تحمل منفى مؤلم دام 16 عامًا عن المسرح العالمي يعود إلى مسيرتهم التاريخية إلى ربع النهائي في 2010، كسرت باراغواي نحس البطولة ليس ببذخ هجومي، بل بتنفيذ درس دفاعي متقن جعلهم يستقبلون 10 أهداف مجهرية عبر 18 يوم مباراة مكثف.

كان المحفز الحقيقي لهذا التحول السريع هو تعيين العبقري التكتيكي غوستافو ألفارو في أغسطس 2024. إذ ورث فريقًا كان قد عانى بشدة في المراحل الافتتاحية من تصفيات أمريكا الجنوبية، فحوّل المدرب الأرجنتيني علم النفس والفخر الوطني إلى سلاح، وحث لاعبيه بشكل مشهور على إعادة اكتشاف "الصلابة" التاريخية المرتبطة منذ زمن بكرة القدم الباراغوايانية. وتحت قيادته، هندست باراغواي صعودًا أسطوريًا في الترتيب، محققة سلسلة من تسع مباريات دون هزيمة تضمنت انتصارات تاريخية مُعلِنة على عمالقة القارة البرازيل والأرجنتين وأوروغواي. ومن خلال تحويل ثلثهم الدفاعي إلى جدار غير قابل للاختراق تمامًا، تفاوض فريق ألفارو بأمان على خاتمة عالية الضغط للدورة، محققًا آخر مقعد تلقائي لكونميبول ليحسم عودة عاطفية وشاقة إلى أضواء كرة القدم الدولية القصوى.

أخبار الفريقين: الولايات المتحدة ضد باراغواي

أخبار منتخب الولايات المتحدة

اختار مدرب الولايات المتحدة ماوريسيو بوكيتينو قائمة تنافسية للغاية من 26 لاعبًا لهذه البطولة التاريخية على أرض الوطن، محققًا توازنًا متعمدًا باستدعاء ثمانية نجوم من الدوري الأمريكي MLS إلى جانب نواة جيلهم الذهبي الأوروبي. وعلى الرغم من دورة تحضيرية متطلبة قضيت في صياغة هوية جاهزة للبطولة دون شبكة أمان التصفيات التنافسية، تبدو التشكيلة شديدة التركيز قبل الافتتاح في لوس أنجلوس.

يدخل الجناح الطلسم كريستيان بوليسيتش البطولة، جالبًا معه خبرته من إيه سي ميلان وهو مثبت في دوره الأساسي على الجهة اليسرى، بينما يتنافس فولارين بالوغون لاعب موناكو وريكاردو بيبي لاعب بي إس في لقيادة الخط كمهاجم مركزي أساسي. في خط الوسط، يعود محرك يوفنتوس ويستون ماكيني وقائد بورنموث تايلر آدامز لارتكاز العمود الفقري. العنوان الأبرز في الدفاع يدور حول المخضرم تيم ريم لاعب شارلوت إف سي البالغ من العمر 38 عامًا؛ إذا شارك قلب الدفاع ضد باراغواي، فسيصبح رسميًا أكبر لاعب على الإطلاق يظهر للولايات المتحدة في كأس العالم للرجال التابعة للفيفا.

أخبار فريق باراغواي

يصل ألبييروخا إلى كاليفورنيا بتشكيلة موحدة بعمق واستمرارية دفاعية هائلة عقب ماراثون تصفيات كونميبول المتواصل من 18 مباراة. أنهى التكتيكي البارع غوستافو ألفارو اختياره لقائمة من 26 لاعبًا دون أي مخاوف إصابة كبيرة، معتمدًا بشكل كبير على قائمة تتمتع بهوية صلبة وبدنية مضبوطة تمامًا وفق مبادئه الدفاعية المتطلبة.

تضم التشكيلة تمثيلًا نخبوياً من الدوري الإنجليزي الممتاز على الأطراف، مع الشرارة الإبداعية خوليو إنسيسو لاعب برايتون والجناح عالي الشدة ميغيل ألميرون لاعب نيوكاسل المثبتين لتقديم انتقالات عمودية انفجارية في الهجمة المرتدة. غير أن الأساس الحقيقي لنظام ألفارو يكمن في عموده الفقري الدفاعي. تم تأكيد القائد غوستافو غوميز لاعب بالميراس وعمر ألديريت لقيادة خط خلفي صارم استقبل عشرة أهداف مجهرية خلال التصفيات، بينما يُرجَّح أن يبدأ لاعب الوسط الممتاز صندوق-إلى-صندوق داميán بوباديّا لاعب ساو باولو في غرفة المحرك إلى جانب الارتكاز الدفاعي المغمور أندريس كوباس.

ملفات المدربين والفلسفات التكتيكية

ماوريسيو بوكيتينو (الولايات المتحدة)

تم تعيين ماوريسيو بوكيتينو بتفويض صريح لتحويل منتخب الولايات المتحدة للرجال إلى فريق قادر على المنافسة مع نخبة العالم على أرضه، ويجلب النَسَب العالمي إلى دكة البدلاء الأمريكية. يُعرف التكتيكي الأرجنتيني بفلسفته البدنية عالية الأوكتان والمتطلبة والمتجذرة في الضغط العكسي العدواني، والبنية الدفاعية الصارمة، والانتقالات العمودية السلسة من الخلف.

معتمداً على تشكيل مرن 4-2-3-1 أو 4-3-3، يطالب بوكيتينو لاعبيه بالتزام بدني مطلق، متطلبًا من ظهيريْه الانطلاق إلى الأمام مع استخدام خط دفاعي عالٍ لخنق مساحة اللعب. سيكون تحديه التكتيكي الأساسي في كأس العالم هذه هو إيجاد التوازن المثالي بين اللمعان الهجومي عالي الإيقاع والحفاظ على تأمين دفاعي ضد خصوم ساخرين يعتمدون على الهجمات المرتدة ويتطلعون لاستغلال المساحات التي تُترك خلف الخطوط الأمريكية المتداخلة.

غوستافو ألفارو (باراغواي)

شخصية أسطورية عبر كرة القدم في أمريكا الجنوبية، بنى غوستافو ألفارو سمعة لا جدال فيها بوصفه مهندس الدفاع الأقصى في كرة القدم الدولية وأستاذ التحفيز. بعد أن قاد الإكوادور سابقًا في كأس العالم 2022، هندس ألفارو تحولًا مذهلًا في أسونسيون بالاعتماد بشكل كبير على التكييف النفسي العميق، والهوية الوطنية التاريخية، والبراغماتية التكتيكية المطلقة.

يفضّل ألفارو أسلوب 4-3-3 أو 4-4-2 دفاعياً قوياً وعالي الالتحام البدني يخنق تماماً المساحات المركزية. تُدرَّب فرقه على التمركز في كتلة متوسطة إلى منخفضة منضبطة للغاية ومتزامنة، مع التنازل بسعادة عن الاستحواذ الميداني لخنق صانعي لعب الخصم. يقلّل ألفارو المخاطر التشغيلية في ثلثه الدفاعي، معتمداً على ثنائي قلب دفاع مهيمن للسيطرة على منطقة الجزاء قبل استغلال الكرات الثابتة في التحولات أو إطلاق أجنحة مباشرة وانفجارية في الهجمة المرتدة لاقتناص أهداف حاسمة.

أبرز المواجهات في مباراة الولايات المتحدة ضد باراغواي

كريستيان بوليسيتش ضد غوستافو غوميز: المواجهة الأبرز والحاسمة في هذا اللقاء ضمن المجموعة الرابعة. يدخل بوليسيتش البطولة بوصفه تعويذة منتخب الولايات المتحدة بلا منازع، ساعياً للانجراف إلى الداخل من القناة اليسرى لخلق تفوق عددي واستغلال أنصاف المساحات. سيصطدم مباشرة بجدار يقوده قائد باراغواي المخضرم غوستافو غوميز. مدافع بالميراس المحوري عملاق مطلق في أنظمة الكتلة المنخفضة؛ فقوته البدنية، وتتبع التعافي، وهيمنته الهوائية النخبوية تعني أن بوليسيتش سيتعين عليه الاعتماد على لعب تركيبي سريع ومتقن بدلاً من العزل الفردي الخام لفتح الدفاع.

أنتوني روبنسون ضد ميغيل ألميرون: صراع تكتيكي شيّق بين لاعبين على دراية تامة بالمتطلبات البدنية للتحولات على أعلى مستوى. انطلاقات روبنسون المتواصلة المتداخلة على طول الجهة اليسرى محورية لعرض هجوم بوكيتينو، لكن تمركزه سيُختبر بقوة أمام ميغيل ألميرون لاعب نيوكاسل. يعمل ألميرون على الجانب الأيمن من خط التحول لدى باراغواي، ويمتلك سرعة تعافٍ مدمّرة ومعدل عمل عالي الشدة. يجب على روبنسون موازنة اندفاعاته للأمام بعناية، إذ إن أي فقدان رخيص للكرة قد يترك خط دفاع منتخب الولايات المتحدة مكشوفاً مباشرة أمام انطلاقات ألميرون العمودية القاتلة في الهجمات المرتدة.

وستون ماكيني ضد دييغو غوميز: ساحة معركة التفوق في خط الوسط. يوفّر ماكيني المحرك البدني، والحضور الهوائي من منطقة إلى أخرى، والانطلاقات الكاسرة للخطوط لوسط الملعب الأمريكي. سيواجه مباشرة نجم برايتون الصاعد دييغو غوميز. لاعب الوسط الباراغواياني الشاب هو القلب التكتيكي لغرفة محركات ألفارو، جامعاً بين تتبع دفاعي نخبوّي ومقاومة استثنائية للضغط. أيّ اللاعبَين ينجح في الفوز بصراعات الكرة الثانية وفرض إيقاع التوزيع سيمنح بلاده أفضلية تكتيكية هائلة.

أخبار الفريقين والقوائم

الإصابات واللاعبون الموقوفون: لا يوجد لاعبون غائبون (كلا الفريقين)

