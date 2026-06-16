الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا معاينة كأس العالم لكرة القدم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 4 لومن فيلد

ستنطلق مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا في 19 يونيو 2026، الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:00 بتوقيت غرينتش.

سياق مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا

سيستمد كلا الطرفين دفعة معنوية من انتصارات يوم الافتتاح. فقد اكتسحت الولايات المتحدة الأمريكية باراغواي 4-1، بينما صدمت أستراليا العالم بفوز 2-0 على تركيا المرشحة بقوة. سجل المهاجم السابق لأرسنال فلو بالوغون ثنائية للولايات المتحدة الأمريكية في أول مباراة له بكأس العالم، وأضاف جيو رينا اللمسة الأخيرة على كعكة شهية للمضيفين في الوقت بدل الضائع.

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أبرز لاعبي الولايات المتحدة الأمريكية والمدرب

اختار مدرب الولايات المتحدة الأمريكية ماوريسيو بوكيتينو قائمة تنافسية للغاية من 26 لاعبًا لهذه البطولة التاريخية على أرض الوطن، محققًا توازنًا متعمدًا باستدعاء ثمانية نجوم من الدوري الأمريكي للمحترفين إلى جانب نواة جيلهم الذهبي الأوروبي. وعلى الرغم من دورة إعداد شاقة قضيت في صياغة هوية جاهزة للبطولة دون شبكة أمان التصفيات التنافسية، تبدو التشكيلة شديدة التركيز قبل الافتتاح في لوس أنجلوس.

يدخل الجناح المؤثر كريستيان بوليسيتش البطولة، حاملًا خبرته من إيه سي ميلان وهو ثابت في دوره الأساسي على الجهة اليسرى، بينما يتنافس فولارين بالوغون وريكاردو بيبي لقيادة الخط كمهاجم مركزي أساسي. في خط الوسط، يعود ويستون ماكيني وتايلر آدامز لارتكاز العمود الفقري. العنوان الأبرز في الدفاع يدور حول المخضرم تيم ريم البالغ 38 عامًا؛ إذا شارك قلب الدفاع ضد باراغواي، فسيصبح رسميًا أكبر لاعب على الإطلاق يشارك مع الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم للرجال التابعة للفيفا.

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أبرز لاعبي أستراليا والمدرب

أعلن مدرب أستراليا توني بوبوفيتش قائمة جريئة انتقالية من 26 لاعبًا للبطولة النهائية، تمزج بين قيادة المخضرمين التاريخية وموجة ضخمة من المواهب الجديدة. واللافت أن 17 عضوًا من التشكيلة المختارة تم استدعاؤهم إلى كأس العالم التابعة للفيفا للمرة الأولى على الإطلاق. وبينما أدخل بوبوفيتش منافسة شديدة على التشكيلة، من المقرر أن تقود شخصيات أسطورية غرفة الملابس؛ إذ يستعد القائد مات رايان والمهاجم المخضرم ماثيو ليكي لمعادلة الرقم القياسي الوطني بالظهور في كأس العالم الرابعة على التوالي، إلى جانب ركائز متعددة البطولات عزيز بيهيتش وجاكسون إيرفاين.

تتمحور أكثر أخبار الاختيار لفتًا للانتباه حول الخيارات الهجومية النهائية. اختار بوبوفيتش المجازفة بإدراج مهاجمين لم يسبق لهما اللعب دوليًا إطلاقًا - كريستيان فولباتو وتيتي ينغي لاعب ماتشيدا زيلفيا - مانحًا السوكيروز أوراقًا غير متوقعة لاستخدامها من مقاعد البدلاء. ومن المتوقع أن يوفر الموهوب الشاب المتفجر نيستوري إيرانكوندا سرعة خاطفة على الأطراف، بينما يرتكز جاكسون إيرفاين على غرفة محرك خط الوسط. دفاعيًا، سيقود قلب الدفاع العملاق هاري سوتار خطًا خلفيًا بدنيًا إلى جانب النجم الصاعد أليساندرو سيركاتي.

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قائمة الولايات المتحدة الأمريكية المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: مات تيرنر، مات فريز، كريس برادي

المدافعون: سيرجينيو ديست، كريس ريتشاردز، أنطوني روبنسون، أوستون تراستي، مايلز روبنسون، تيم ريم، أليكس فريمان، ماكس أرفستن، مارك ماكنزي، جو سكالي

لاعبو الوسط: تايلر آدامز، جيو رينا، ويستون ماكيني، سيباستيان برهالتر، كريستيان رولدان، مالك تيلمان

المهاجمون: ريكاردو بيبي، كريستيان بوليسيتش، بريندن آرونسون، حاجي رايت، فولارين بالوغون، تيم وياه، أليخاندرو زينديخاس.

تشكيلة أستراليا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: ماثيو رايان، باتريك بيتش، بول إيزو

المدافعون: جوردان بوس، كاميرون بورغيس، أليساندرو سيركاتي، ميلوس ديجينيك، جيسون جيريا، لوكاس هيرينغتون، جاكوب إيطاليانو، هاري سوتار، كاي تروين

لاعبو الوسط: كاميرون ديفلين، أجدين هروستيتش، جاكسون إيرفاين، كونور ميتكالف، أيدن أونيل، بول أوكون-إنغستلر

المهاجمون: نيستوري إيرانكوندا، ماثيو ليكي، أوير مابيل، محمد توري، نيشان فيلوبيللاي، كريستيان فولباتو، تيتي ينغي.

أخبار الفريق والتشكيلات

لم يؤكد ماوريسيو بوكيتينو تشكيلته المحتملة للولايات المتحدة الأمريكية، ولم تُقدَّم أي تحديثات رسمية بشأن الإصابات أو الإيقافات. إحدى الحالات التي يجب مراقبتها هي كريستيان بوليسيتش، الذي كان يجري حصص تدريب فردية قبل المباراة، رغم أن من داخل معسكر منتخب الولايات المتحدة يتوقعون أن يكون لائقًا ومتاحًا. ستُضاف المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

وبالمثل، أبقى توني بوبوفيتش أوراقه قريبة من صدره بالنسبة لأستراليا. لم تُؤكَّد أي إصابات أو إيقافات لمنتخب السوكيروز، ولم تُصدر تشكيلة محتملة. ستتبع التحديثات مع اقتراب المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

سجل المواجهات المباشرة

أمريكا آخر مباراتان أستراليا 2 انتصاران 0 تعادل 0 انتصار الولايات المتحدة الأمريكية 2 - 1 أستراليا

أستراليا 1 - 3 الولايات المتحدة الأمريكية 5 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 2/2

التقى الطرفان مرتين في بيانات المواجهات المباشرة المتاحة. جاءت المواجهة الأحدث في 15 أكتوبر 2025، عندما فازت الولايات المتحدة الأمريكية على أستراليا 2-1 في مباراة ودية. وكانت المباراة الأخرى الوحيدة المسجلة في يونيو 2010، عندما استضافت أستراليا الولايات المتحدة الأمريكية وخسرت 1-3. عبر المباراتين، فازت الولايات المتحدة الأمريكية في كل مناسبة.

الترتيب

في المجموعة D، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا المركز الأول، فيما تأتي أستراليا في المركز الثاني.