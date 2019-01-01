الوكرة يهزم الشحانية.. والغرافة تفوز على قطر في الدوري

المنافسة قوية في دوري نجوم قطر بالموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أقيمت مباراتين السبت من منافسات الجولة الثالثة من منافسات دوري نجوم قطر موسم 2019 – 2020 حيث شهدت المباراتين منافسة قوية.

وكان السد القطري قد توج ببطولة دوري نجوم قطر الموسم الماضي بعد موسم أكثر من رائع، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه الدحيل.

وحقق الوكرة فوزًا هامًا على الشحانية، بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم على ستاد "حمد الكبير"، ونجح الضيوف في فرض كلمتهم.

وأحرز محمد بن يطو الهدفين لفريقه الوكرة في الدقيقتين 63 و 80، ليخطف ثلاثة نقاط لفريقه هامة في مشوارهم بدوري نجوم قطر بالموسم الحالي.

واحتل الوكرة المركز الخامس في ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 6 نقاط، بينما تذيل الشحانية ترتيب الدوري بدون نقاط بعد مرور 3 جولات.

وفي المباراة الثانية، حقق الغرافة الفوز على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتي أقيمت على ستاد " سحيم بن حمد" بنادي قطر.

تقدم أصحاب الأرض "قطر" في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول عن طريق ساردور راشيدوف، قبل أن يتعادل أحمد علاء الدين للغرافة في الدقيقة 40.

فيديو | هدف #الغرافة الأول عن طريق اللاعب احمد علاء د. ٤٠'#نادي_ _الغرافة ١-١

الاسبوع الثالث | #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/2nQ7W8N7rk — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) September 14, 2019

وفي الشوط الثاني من المباراة أحرز عثمان علوي اليهري هدف التقدم للغرافة في الدقيقة 67، ليحرز هدفًا ثالثًا أيضًا في الدقيقة 73 ليؤكد الثلاثة نقاط لفريقه.

فيديو | هدف #الغرافة الثاني عن طريق اللاعب عثمان اليهري #نادي_قطر_الغرافة ١-٢

الاسبوع الثالث | #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/migNF4XxYB — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) September 14, 2019

وارتقى الغرافة إلى وصافة الدوري برصيد 7 نقاط بنفس رصيد المتصدر العربي، بينما ظل قطر بدون نقاط في المركز الـ11.