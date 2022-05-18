خاص | الوضع يتعقد .. زياش يرفض اتصالات خليلودجيتش!

يبدو أن مستقبل حكيم زياش جناح فريق تشيلسي الإنجليزي مع منتخب المغرب، في طريقه إلى طريق مسدود، بعد فشل كافة المحولات من أجل الصُلح بينه وبين البوسني وحيد خليلودجيتش؛ المدير الفني الحالي لأسود الأطلس.

ما هي سبب أزمة خليلودجيتش وزياش؟

خرج المدير الفني للمنتخب المغربي يتصريحات مفاجئة، يؤكد خلالها على أنه قرر استبعاد حكيم زياش من صفوف المنتخب المغربي، وذلك لأسباب غير فنية.

المدرب البوسني أكد على أن المنتخب المغربي بالنسبة له مقدس، ولن يسمح لأي شخص بالاستعلاء عليه أو العبث فيه، رافضًا تدخل أي شخص في عمله كمدرب لأسود الأطلس.

وحاول الاتحاد المغربي لكرة القدم في أكثر من مرة، حل الأزمة المثارة بين خليلودجيتش وزياش، ولكن لم تفلح المحاولات، لتتجدد الفترة الماضية بعد وصول أسود الأطلس إلى كأس العالم قطر 2022.

زياش في طريقه للنسيان بالمنتخب المغربي

وفقًا لما ذكره الزميل طه عماني بفريق عمل موقع "جول" فإن محاولات الصُلح بين المدرب البوسني ولاعب تشيلسي باءت بالفشل، مما يشير إلى استمرار ابتعاد زياش عن صفوف أسود الأطلس.

عماني كتب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة جاء فيها: "إن استمر الوضع كما هو عليه، فيجب نسيان اسم زياش من منتخب المغرب في الفترة القادمة".

وتابع: "كل مُحاولات الصلح بينه وبين وحيد باءت بالفشل، اللاعب يرفض التواصل معهرغم محاولات التوسط الكثيرة، تم تأجيل موعد الإعلان عن قائمة المنتخب الأسوط المقبل كمحاولة أخيرة لاستمالته، ولكن الأمر صعب جدًا".

إن استمر الوضع كما هو عليه، فيجب نسيان اسم زياش من منتخب المغرب في الفترة المقبلة. كل مُحاولات الصلح بينه وبين وحيد باءت بالفشل. اللاعب يرفض التواصل معه رغم محاولات التوسط الكثيرة. تم تأجيل موعد الإعلان عن قائمة المنتخب للأسبوع المقبل كمحاولة أخيرة لاستمالته، لكن الأمر صعب جدًا. pic.twitter.com/XG6xTu2EVn — Taha IMANI (@Tahamurcielago) May 18, 2022

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