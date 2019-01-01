رغم الوصول لمرحلة متقدمة - اتحاد كلباء يتراجع عن التعاقد مع بلعمري

الجزائري مستمر في الدوري السعودي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

باءت صفقة انتقال الجزائري جمال بلعمري؛ ظهير الشباب السعودي، إلى اتحاد كلباء الإماراتي، بالفشل بعدما دخلت مرحلة جدية.

عديد التقارير أكدت خلال الفترة الماضية، أن المفاوضات وصلت إلى انتظار حضور اللاعب إلى الإمارات من أجل التوقيع رسميًا على عقود اللعب لاتحاد كلباء، لكن يبدو أن الأمور تغيرت.

وفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية فإن مسؤولي اتحاد كلباء صرفوا النظر عن ضم الظهير الجزائري، لتمسك نادي الشباب به.

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وأوضحت الصحيفة أن اللجنة الفنية بالنادي الإماراتي اتجهت للمفاضلة بين مهاجم ومدافع وفقًا لرؤية المدير الفني للفريق فابيو فيفياني.

يذكر أن بلعمري كان قد أكد أمس الأحد، في تصريح خاص لـ"جول" عدم رحيله عن الشباب بالموسم المقبل، مؤكدًا أنه لا توجد لديه أي نية لخوض تجربة أخرى في الفترة الحالية. (طالع تصريحاته)

ويشارك صاحب الـ29 عامًا حاليًا مع منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، والذي استهله محاربو الصحراء بالأمس بالفوز أمام كينيا بثنائية نظيفة.