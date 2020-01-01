الوصل يقيد الألماني تريش بدلًا من "الإماراتي" ليما

تريش لاعبًا في صفوف الوصل الإماراتي، ويشغل مكان فابيو ليما.

أعلن نادي الوصل الإماراتي، عن التعاقد مع كريستيان تريش، لاعب إنجلوشتات الألماني السابق، ليحل مكان فابيو ليما، الذي حصل على الجنسية الإماراتية مؤخرًا.

حصول فابيو ليما على الجنسية الإماراتية، أتاح لمسؤولي الوصل مكانًا في قائمة الفريق للاعب أجنبي، ليتم التعاقد مع تريش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كريستيان تريش عاد إلى الإمارات بعد آخر زيارة له إلى دبي منذ 11 عامًا، عندما كان متواجدًا عام 2009 في دبي، مع منتخب ألمانيا، في المباراة الودية أمام الإمارات، التي انتهت لصالح الماكينات الألمانية بسبعة أهداف مقابل هدفين.

المزيد من الفرق

وأنهى مسؤولي الوصل اتفاقهم مع تريش لقيده في قائمة الفريق، منذ بدء الحديث عن قيد ليما كلاعب إماراتي في قائمة الفريق.

جروس يفجر مفاجأة في قائمة الأهلي الآسيوية

ولا يرتبط تريش بعقد مع أي فريق خلال الوقت الحالي، حيث انتقل لصفوف الوصل في صفقة انتقال حر، وتم قيده قبل غلق باب فترة الانتقالات الشتوية بساعات قليلة.

ويلعب كريستيان تريش في مركزي محور الارتكاز والظهير الأيمن، حيث كانت آخر مباراة له مع إنجلوشتات الموسم الماضي، في دوري الدرجة الثانية الألماني.