الوصل يشكر الجماهير والأندية الإماراتية

الإمبراطور خطف تعادلًا في الوقت القاتل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توجه مجلس إدارة نادي الوصل الإماراتي بالشكر إلى جماهيره وباقي الأندية الإماراتية، على الدعم الذي حظى به خلال مواجهة الأهلي السعودي.

الوصل كان قد اقتنص التعادل في الوقت القاتل أمام الراقي بهدفين لكل فريق، على استاد زعبيل، في ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وتوافدت روابط مشجعي الأندية الإماراتية، لدعم الإمبراطور في مهمته العربية، حتى نجح لاعبوه في خطف التعادل في الدقيقة الأخيرة.

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الوصل كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يتوجه النادي بالشكر والتقدير إلى جماهير النادي وجماهير الأندية الشقيقة والشبكات الإخبارية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لمساندتهم ودعمهم للإمبراطور أمام شقيقه فريق الأهلي السعودي".

عبد الله جاسم وكايو سجلا هدفي الوصل في الدقيقتين 7 و89، بينما جاء هدفي الأهلي في الدقيقتين 67 و72 من عمر المباراة.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين في 25 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، لحسم المتأهل لنصف النهائي.