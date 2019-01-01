ريجيكامب يرفض الرحيل عن الوصل وتدريب شتوتجارت الألماني

ريجيكامب مدرب الوصل يرفض تدريب شتوتجارت الألماني

عبده الليثي فيسبوك تويتر

رفض لورينت ريجيكامب المدير الفني الروماني للوصل الإماراتي عرضًا للتدريب في ألمانيا خلال الفترة الأخيرة، حيث أبدى رغبته في استكمال عقده مع النادي.

ويعد ريجيكامب من أبزر المدربين في الدوري الإماراتي بالوقت الحالي، وأصر على الاستمرار مع الوصل بعقده الذي يمتد حتى 2021.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم" نقلًا عن صحيفة "جي إس بي"، أن بالفعل شتوتجارت تواصل مع وكيلة أعمال المدرب وزوجته في الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة أن شتوتجارت حاول الحصول على المدرب لقيادة الفريق في الموسم الجديد إلا أن المدير الفني للوصل الإماراتي رفض العرض نهائيًا.

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وأكدت التقارير أن المدير الفني الروماني يرغب في الاستمرار مع الوصل، خاصًة وأن شتوتجارت هبط للدرجة الثانية من الدوري الألماني.

وكان العرض المادي المقدم من شتوتجارت ضعيفًا حسب تصريحات وكيلة أعمال المدرب الروماني، وهو ما أضعف فرص انتقال المدرب للنادي الألماني.