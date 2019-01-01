الجولة السابعة الأقل أهدافًا في دوري الخليج العربي، ورقم ممتاز لعموري

أرقام بارزة من الجولة السابعة في دوري الخليج العربي الإماراتي

لم تشهد الجولة السابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي إحراز سوى 7 أهداف، لتُصبح أقل جولات الموسم أهدافًا حتى الآن.

ورغم أن مباراة واحدة من المباريات السبعة في الجولة انتهت بالتعادل السلبي، إلا أن الحصيلة التهديفية للمباريات الستة الأخرى جاءت ضعيفة للغاية، وقد فشلت فرق الفجيرة والجزيرة والظفرة واتحاد كلباء في التسجيل، بجانب طرفي التعادل السلبي العين وبني ياس.

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وفشل هداف الموسم لابا كودجو مهاجم العين في التسجيل لأول مرة هذا الموسم، وكذلك لم يُسجل نجم الشارقة إيجور كورنادو، وقد استغل سيباستيان تيجالي نجم الوحدة الأمر وتقدم للمركز الثاني على لائحة الهدافين بـ6 أهداف.

وعلى صعيد صناعة الفرص الخطيرة في الدوري الإماراتي، مازال الثنائي كورنادو ونجم العين بندر الأحبابي في الصدارة برصيد 24 فرصة، لكن الجميل كان تواجد عمر عبد الرحمن عموري في المركز الثاني بـ23 فرصة خطيرة صنعها لصالح زملائه في الجزيرة.