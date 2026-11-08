"موقف الوصل أفضل" .. بند مهم يضعف من احتمالية فوز النصر باحتجاجه على تأجيل القمة الآسيوية

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الجديد بحسب مصدر قانوني سابق في المسابقات الآسيوية غير مبشر للنصر..

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إن كانت المؤشرات في الوسط الرياضي السعودي تؤكد قوة موقف النصر في أزمة تأجيل مواجهته أمام الوصل الإماراتي، فإن الصورة خلف الكواليس تبدو أوسع من ذلك بكثير.

ما القصة؟

العالمي كان من المفترض أن يلتقي بالفريق الإماراتي في 26 من أكتوبر الماضي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

لكن الوصل - بحسب التقارير - امتنع الوصل عن الحضور إلى العاصمة السعودية "الرياض"، بحجة القلق من ضربات جماعة الحوثيين اليمنية، على عدة مناطق بالمملكة، رغم تأكيدات الجانب السعودي بتوفير كافة السبل لإقامة المباراة في موعدها.

المفاجأة كانت في إعلان الاتحاد الآسيوي تأجيل المباراة قبل موعدها بـ24 ساعة تقريبًا، وهو ما أغضب النصر، الذي أكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق النادي.

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من جانبها، أوضحت صحيفة "الرياضية"، قبل أيام، أن نادي النصر في انتظار رد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن مسببات تأجيل مواجهته أمام الوصل الإماراتي، في الجولة الثالثة من النخبة الآسيوية، بعد امتناع الأخير عن الحضور إلى الرياض.

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وأشارت الصحيفة إلى أن العالمي زود الاتحاد القاري بجميع المستندات التي تثبت توفير أذونات الهبوط والموافقات الرسمية اللازمة، لاستقبال بعثة الوصل في الرياض، بجانب رقم رحلة الطائرة الخاصة الذي أرسله النادي الإماراتي، قبل تغيير قراره برفض السفر.

ما يرجح كفة الوصل

وسط القيل والقال حول الفائز المحتمل في قضية التأجيل، نقل الصحفي عيسى سعيد رأي مصدر قانوني سابق في المسابقات الآسيوية، الذي بدوره أكد أن وضع الفريق الإماراتي أفضل.

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المصدر القانوني السابق أشار إلى أن توقيت إعلان الاتحاد الآسيوي تأجيل المباراة يعد عاملًا مهمًا في تقييم الاحتجاجات المشابهة لقضية النصر والوصل.

وأضاف: "إعلان التأجيل قبل موعد المباراة بيوم واحد، قد يمنح الوصل وضعية أكثر راحة عند النظر في أي احتجاج محتمل، أما إعلان التأجيل بعد موعد المباراة؛ كان من الممكن أن يعزز موقف النصر وحججه بشكل أكبر".

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الوصل الإماراتي الوحيد الممتنع

الغريب في هذه القضية أن نادي الوصل الإماراتي الوحيد الذي امتنع عن الحضور للمملكة السعودية رغم الضربات الحوثية، بجانب أن هذا الهجوم لم يتسبب قط – حتى الآن – في إلغاء أي مباراة قسريًا.

بل حتى بعد امتناع الوصل عن الحضور، خاض العين الإماراتي مواجهة أمام الاتحاد في جدة في الثاني من فبراير الجاري، ولعب شباب الأهلي الإماراتي أمام الهلال في الرياض، في الثالث من الشهر ذاته، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بالنخبة الآسيوية.