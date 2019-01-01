جمهور المريخ السوداني يعتذر للوصل الإماراتي

"ما حدث لا يُشبهنا كسودانيين"

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص جمهور المريخ السوداني عن التوجه بالاعتذار إلى نادي الوصل الإماراتي نيابة عن الشعب السوداني، إثر ما شهدته مباراة الهلال السوداني والإمبراطور.

الإمبراطور تلقى الهزيمة أول أمس الجمعة على ملعب الخرطوم، أمام الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قبل أن يودع البطولة لهزيمته في لقاء الإياب بثنائية نظيفة، فيما صعد الوصل لدور الـ16.

ريجيكامب يرفض الرحيل عن الوصل وتدريب شتوتجارت الألماني

وشهد اللقاء أحداث شغب من جانب جمهور الهلال تجاه ضيوفهم، مما تسبب في توقف المباراة لعدة دقائق، قبل أن تُستكمل أحداثها.

جمهور المريخ رفع خلال مواجهته مساء أمس السبت، أمام الوداد المغربي لافته كُتب عليها: "إلى كل الوصلاوية وجمهور الإمارات، عذرًا لكم، ما أصابكم بالأمس لا يشبهنا كسودانيين، نحبكم".

وتعادل المريخ إيجابيًا أمام وداد الأمة بهدف لكل منهما، على ملعب الأول، ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس، ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في المغرب في 18 من سبتمبر الجاري.