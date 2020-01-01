الوسائل تطلب مخططات ملعب "محيط الرعب" لإجراء استحداثات جديدة

الوسائل ستجري بعد الاستحداثات في الملعب.

بدأت شركة "الوسائل"، المشغل لملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، إجراءات الاستلام والتسليم مع إدارة الملعب الحالية، وذلك بعد فوزها بحق الانتفاع بالملعب.

وكانت شركة الوسائل السعودية المتخصصة في مجال الخدمات الإعلانية، قد فازت بحق الانتفاع بملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، بعد منافسة مع شركة الهلال الاستثمارية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أنه سيتم حاليًا حصر كافة المستحقات المالية وتصفيتها والعهد المتعلقة بالملعب، تمهيدًا لتسليمه لشركة "الوسائل" المستثمر الجديد أواخر شهر سبتمبر المقبل.

المزيد من الفرق

وطلبت شركة الوسائل من إدارة الملعب المخططات الخاصة بمساحات الملعب ومرافقه، بالإضافة لمعلومات أخرى من أجل الاطلاع عليها، حيث يسعى المسؤولون في الشركة لعمل استحداثات جديدة بعد تسلمهم الملعب.

يأتي ذلك بعدما فازت الوسائل بعقد استثمار الملعب لمدة 10 سنوات مقبلة، مقابل 162 مليون ريال، بعد منافسة شرسة مع شركة الهلال الاستثمارية.

ووقع الدكتور بدران العمر رئيس جامعة الملك سعود، على اتفاقية استثمار واستئجار الملعب، مع محمد الخريجي رئيس شركة الوسائل.

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ومن المقرر أن يخوض الهلال مبارياته في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين على الملعب لنهاية الموسم الجاري، وبعدها سيتركه.