الود مازال موصولًا .. البلدي: الهلال لا يحتاج الحكم، واتحاد الكرة لم يحترمنا

لم ينقطع حبل الود بين الهلال والاتحاد رغم الأحداث الساخنة والجدلية التي شهدتها مباراة الفريقين المؤجلة في الدوري السعودي والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على استاد الملز بالعاصمة الرياض.

لقاء القمة انتهى لصالح الهلال بنتيجة 2-1، وقد سجل سالم الدوسري هدفه الأول من ركلة جزاء أثارت جدلًا كبيرًا وأجمع جل محللي التحكيم عدم صحتها، وقد قلص هارون كمارا الفارق للعميد قبل أن يخطف أوديون إيجالو هدف الفوز للزعيم.

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علاقة الهلال والاتحاد ممتازة وإيجابية منذ بداية الموسم، فيما لا يعيش الناديان نفس تلك الإيجابية في العلاقة مع نادي النصر، وقد اتهم العديد من النصراويين الاتحاديين، على المستوى الإداري والإعلامي والجماهيري، بالتودد لبطل آسيا ومجاملته والوقوف معه ضد العالمي رغم العلاقة الممتازة التي كانت تربط الناديين في السنوات الأخيرة.

وتوقع العديد أن تتأثر تلك العلاقة الودودة بالمباراة خاصة بعد الجدل الذي صاحب ركلة الجزاء وتعامل الجمهور الاتحادي مع سعود عبد الحميد، إلا أن تصريحات حامد البلوي المدير التنفيذي للعميد حسمت الأمر تمامًا.

البلوي أكد خلال تصريحاته أن الحكم أداء اللقاء بصورة سيئة جدًا، لكنه في نفس الوقت شدد على أن الهلال فريق كبير وشقيق يعتز الاتحاد به، وأشار إلى أنه لا يحتاج لوقوف الحكم بجانبه لتحقيق الفوز.

إذ قال "الحمد لله على ما حدث، بالنسبة لي أرى النتيجة تعادل لأننا بدأنا المباراة متأخرين بهدف بسبب الكارثة التحكيمية التي حدثت اليوم، تحدثنا مع اللاعبين عقب اللقاء وأكدنا لهم أنهم قدموا مباراة ممتازة ولكن الحكم أفسدها، نحن وشقيقنا الهلال قدمنا مباراة كبيرة جدًا".

أضاف "ركلة الجزاء تلك لا تُحسب في أي مكان، الهلال فريق كبير ولا يحتاج إلى حكم ليُساعده على الفوز، هو فريق كبير شرفنا وشرف السعودية في المحافل القارية والعالمية".

تابع "منذ سمعت أن الحكم من البرازيل اندهشت كثيرًا، اتحاد الكرة كان عليه أن يحترم الهلال والاتحاد وألا يأتي بحكم سيئ مثل هذا، اتحاد الكرة لم يُسيئ لنا فقط بل للدوري السعودي بأكمله، الحكم أفسد اللقاء كثيرًا وبقرارات مختلفة وليس فقط ركلة الجزاء، حتى أنه ترك الحكم المساعد ليحتسب القرارات وهو من احتسب ركلة الجزاء وليس حكم الساحة".

حامد البلوي:



• يجب على الاتحاد السعودي أن يحترم الهلال والاتحاد#ملعب_SBC



pic.twitter.com/nElqZgNHGw — خالد الشنيف (@k_alshenaif) March 8, 2022

وأتم بالقول عن قرار إيقاف عبد الرزاق حمدالله "جاءنا قرار إيقاف حمدالله ونحن في الطائرة متجهين إلى الرياض، لماذا تأخر القرار إلى تلك الدرجة؟ ولماذا الاستشهاد بمنسق إعلامي ليتخذ القرار؟ إن كنت مقتنعًا بالقرار فخذه مبكرًا".

يُشار إلى أن فوز الهلال قلص الفارق بينه وبين الاتحاد في الصدارة إلى 11 نقطة مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين، مما أشعل الصراع على اللقب بينهما ومعهما الشباب والنصر.