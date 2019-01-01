الوداد يضمد جراحه الأفريقية بالتتويج بطلًا للدوري المغربي للمرة الـ20

وداد الأمة يستعيد لقبه الذي خطفه منه اتحاد طنجة الموسم الماضي والرجاء يسقط أمام المغرب التطواني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توج الوداد بطلًا للدوري المغربي بشكل رسمي قبل الجولة الأخيرة من المسابقة بعد تغلبه على أولمبيك خريبكة برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب الأب جيكو، ضمن مؤجلات الجولة الـ27.

زهير المترجي افتتح التسجيل لوداد الأمة في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، ثم أضاف بديع أووك الهدف الثاني في الدقيقة الـ30.

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وعزز محمد ناهيري من تقدم الأحمر بإحراز الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق، وفي الوقت الضائع من الشوط سجل المترجي ثاني أهدافه في اللقاء والرابع للوداد.

بينما أحرز أولمبيك خريبكة هدفه الوحيد في الدقيقة 78 من عمر المباراة عن طريق رضا هجهوج.

هذا الفوز رفع رصيد وداد الأمة إلى النقطة 58، لحصل على اللقب بشكل رسمي للمرة الـ20 في تاريخه، والتي كانت آخرها في موسم 2016-2017.

بينما تجمد رصيد خريبكة عند النقطة الـ33 في المركز الـ11.

على جانب آخر، وضمن الجولة 29، تلقى الرجاء هزيمة مفاجئة أمام المغرب التطواني بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب سانية الرمل.

الأخضر سجل أولًا في الدقيقة 22 بعرضية أرسلها زكريا حدراف وضعها مدافع التطواني بالخطأ في مرماه، وعاد أصحاب الأرض وأدركوا التعادل في الدقيقة 36 من ضربة جزاء، سددها نصير الميموني.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز يونس الحواصي الهدف الثاني للفريق التطواني بعدما استقبل عرضية من الجهة اليمنى، قبل أن يضيف أسامة الحلفي الهدف الثالث في الدقيقة 87 بعد تلقيه تمريرة بشكل خاطئ من مدافع الرجاء، تبعها بتسديدة في الشباك.

الفوز ضمن للمغرب التطواني البقاء رسميًا في دوري المحترفين بعدما رفع رصيده إلى النقطة 31 في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد النسور عند النقطة 52 في المركز الثاني.